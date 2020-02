Trondheimslaget kollapset mot serielederen: - Alt som kunne gå galt, gikk galt

Kapret plass på Tour-laget i siste liten: – Trodde først at jeg hadde gjort noe galt

Det var klart allerede før Midgards tredje kamp i Telialigaen i spillet Counter Strike: Global Offensive, at de ville møte tøff motstand.

I kampens første runde så det imidlertid ut til at trondheimslaget skulle bite fra seg. På kartet Overpass vant Midgard åpningsrunden, den såkalte pistolrunden. Dette er en runde der de eneste våpnene lagene har er pistoler.

Fakta: Counter Strike: Global Offensive Counter Strike: Global Offensive er et første person skytespill der to lag konkurrerer med hverandre. Man spiller med fem spillere på hvert lag.

Ett av lagene starter som terrorister, og vinner rundene hvis de klarer å plassere og detonere en bombe på kartet de spiller på. Det andre laget spiller da counter-terrorister, og skal forhindre at dette skjer.

Klarer terroristene å detonere bomben, vinner dette laget runden, og motsatt hvis de ikke klarer det. I tillegg kan man vinne en runde ved å ta ut alle spillerne på det andre laget.

Lagene spiller 30 runder på to ulike kart gjennom en kamp. De første 15 rundene spiller de enten terrorister eller counter-terrorister, deretter bytter de rolle. Den som har vunnet flest runder på et kart, vinner dette kartet. De samme reglene gjelder også det andre kartet.

Vinner et lag begge kartene, får de med seg tre poeng i ligaen. Vinner de en av rundene, får de med seg ett poeng, og taper de begge rundene, blir det null poeng.

Det er totalt ti lag i den øverste divisjonen i ligaen. Etter at lagene har spilt ni kamper, går de fire lagene med mest poeng videre til et sluttspill, der vinneren blir kåret.

Etter det gikk det imidlertid kun én vei. Bifrosts vei. Midgard startet som terrorister, men da kartet var halvveis spilt, og det var tid for å bytte fra terrorister til counter-terrorister, lå trondheimslaget under 14-1. Bifrost hadde spesielt to spillere som så helt uovervinnelige ut på dette tidspunktet, nemlig SLY og BFR.

Etter to tap i de to første rundene som counter-terrorister, var kartet tapt. Stillingen ble 16-1 i favør Bifrost.

Slot tilbake

Da det andre kartet skulle spilles, startet Midgard igjen med å vinne den såkalte pistolrunden. Også denne gangen spilte de som terrorister i første halvdel av kartet. Kartet, som heter Inferno, var valgt av Midgard,

Men i likhet med første kart, vant Bifrost runde 2. Og etter det fortsatte de å vinne flere runder i strekk. Midgard slet voldsomt, men hentet seg noe inn, og vant tre runder til før det var tid for å bytte side. 11-4 var stillingen i favør Bifrost.

Da Midgard skulle spille som counter-terrorister hadde de ikke mange runder du kunne tape for å ha en sjanse. De startet imidlertid med å tape også de to første rundene også som counter-terrorister.

Så kom en veldig god periode for Trondheimslaget. Plutselig stemte lagspillet, og Midgard tok seks runder på rad. Stillingen var på ett tidspunkt nede i 13-10 i favør Bifrost.

De neste rundene var jevne, men til slutt tapte Midgard også dette kartet, og stillingen ble 16-11.

- Alt gikk galt

Etter kampen sier Team Midgards sportsdirektør, Alexander Hole, at det første kartet i dag går i glemmeboka.

- Alt som kunne gå galt, gikk galt. Det var rett og slett et Bifrost i flyt vi møtte. De har tydeligvis gjort jobben på Overpass, selv om vi har gått seirende ut av Overpass de to siste kampene vi har spilt kartet, sier Hole.

Han var langt mer fornøyd med det andre kartet.

- Vi klarer å bygge litt selvtillit på Inferno, men vi vinner ikke duellene som vi burde. Bifrost har momentum så å si hele tiden, både på Overpass og Inferno. Jeg tror det kan være noe i det mentale som gjør at vi ikke får vist oss frem i dag. Bifrost er et lag som skal være oppe i toppen, men vi skal ikke tape slik vi gjør i dag. Fokuset fremover er relasjoner og det mentale, sier Hole.

Det må nevnes at spillerne i Team Midgard ennå ikke har rukket å møte hverandre, til tross for at de har spilt tre kamper sammen. Laget skal holde en samling i Trondheim i slutten av måneden.

