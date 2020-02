Folkejuryen så ikke livesendingen

Påkjørsel bakfra mellom to personbiler på E6

Saken oppdateres.

Det ble store tekniske problemer med stemming da Ulrikke Brandstorp vant Melodi Gran Prix finalen lørdag kveld.

Karlsen møtte pressen dagen derpå MGP-finalen, hvor stemmekrøll førte til at en jury på 30 mennesker stemte fram de fire finalistene, uten å ha sett showet.

Stemmene deres var sendt inn på forhånd og baserte seg på studioinnspillingene til hver av låtene, og ikke på liveshowet, skriver Aftenposten.

– Dette var en jury som var satt opp for en ekstrem situasjon, hvis det utenkelige skulle skje, og det skjedde, sier prosjektleder Stig Karlsen for MGP til Dagbladet.

Fikk ikke stemme

Selv etter at NRK forsikret om at stemmesystemet var i orden, fortalte flere seere til Adresseavisen at de ikke fikk til å stemme på sin favoritt.

NRK opplyste at stemmene til 30 personer ble brukt for å avgjøre hvilke fire av de ti finalistene som skulle sendes videre til den såkalte gullfinalen.

– Stemmene vi har fått fra folket er i takt med det juryen har gitt, sier Karlsen.

Ifølge Karlsen var juryen valgt ut redaksjonelt ut ifra et par kriterier. Den besto av privatpersoner i ulik alder, fra hele landet. Ingen av dem har bindinger til tv- eller musikkbransjen.

Han understreker at vinneren av årets MGP-finale, Ulrikke Brandstorp, har vært storfavoritt hele veien.

– Jeg tror Ulrikke tar seieren i Rotterdam, sier Karlsen.

MGP-sjefen sa også til pressen at det er hundre prosent uaktuelt med en ny avstemning.

- Skandale

I ettertid ble det vist stor misnøye rundt dette, og flere brukte ordet «skandale» for å beskrive årets MGP-fest i Trondheim.

Morten Thomassen, leder av den norske MGP-klubben, var i harnisk, skriver Aftenposten.

– Dette er tidenes skandale, vi er tross alt i 2020, enda så har NRK så dårlige systemer. Enda mer skandaløst er det med tanke på at de slet med det samme også i delfinalene, sier Thomassen.

Nå forteller altså Karlsen til VG at de 30 i folkejuyen ikke hadde sett livesendingen, og at gullfinalistene ble stemt fram basert på studioinnspillingene.

Emojier mulig syndebukk

NRK mottok over 700.000 stemmer i den siste runden.

– Vi må evaluere dette på alle plan og vurdere om backup-juryen skal være enda sterkere neste år, sier prosjektleder Stig Karlsen.

Nytt av året var at seerne kunne sende inn emjois etter hvert, som indikerte hvilke følelser de hadde rundt låtene.

– Det er et kjempeengasjement rundt Melodi Grand Prix, og spesielt rundt finalen. Vi har mottatt 38 millioner emojis, så det trøkket ble for stort og så sviktet systemet, sa fungerende kringkastingssjef Vibeke Furst Haugen til NRK.