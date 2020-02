Trondheimsdirigent hylles for sin tolkning av glemt fransk komponist

Hvor lenge er en vin drikkbar etter at den er åpna? Her får du svaret

Saken oppdateres.

Prisen «CHOC Classica» deles ut hver måned av det franske magasinet Classica, som skriver om klassisk musikk.

Orkester Nord og Wåhlberg får prisen for sin innspilling av operaen «Raoul Barbe Bleue», eller «Ridder blåskjegg» på norsk, av komponisten Grétry.

Glemt komponist

Grétry var en av de viktigste komponistene i Frankrike på Mozarts tid, og en av Mozarts viktigste inspirasjonskilder. Dette er den aller første innspillingen av verket, laget av en komponist som, ifølge Wåhlberg, også er glemt i hjemlandet.

– Det kommer nok mye av at hans musikk må forstås ut fra den sammenhengen den ble laget i, opéra comique, eller barokkopera som det kalles på norsk, sa Wåhlberg til Adresseavisen i fjor høst.

Han oppdaget – og ble svært begeistret for – komponisten i forbindelse med sitt forskningsprosjekt rundt barokkopera på NTNU.

«Martin Wåhlberg har en sikker følelse for tempo og gjør det beste ut av verkets instrumentale farger», skrev det engelske magasinet Gramophone i sin anmeldelse.

«Hitchcock på 1700-tallet»

I 2018 satte Wåhlberg og Orkester Nord opp Grétrys opera «Raoul Barbe Bleue», eller «Ridder blåskjegg» på norsk, i samarbeid med ledende franske krefter. Den ble vist både i Paris og i Trøndelag Teaters Gamle scene i Trondheim. Etter forestillingene dro ensemblet til Selbu kirke, for å spille inn albumet som i høst ble utgitt av det ledende franske plateselskapet Aparté.

Også internasjonale dagsaviser The Times on Sunday og franske Le Monde har omtalt utgivelsen. ClassiqueNews mener innspillingen er banebrytende og skriver at Martin Wåhlberg «peker ut en ny tolkningsvei som man fra nå av må følge, langt fra de franske dirigenten som i dag regnes som uunnværlige i dette repertoaret» og konkluderer at «den nordiske maestroen innprenter partituret med en forbløffende vitalitet». Under tittelen «Hitchcock på 1700-tallet» skriver tyske Opera Lounge: «Dette er den første operainnspillingen fra dirigenten Martin Wåhlberg, og etter denne furiøse debuten kan man bare håpe at det ikke blir den siste».

