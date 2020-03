Håvard (22) møtte veggen: Trente åtte timer hver dag

Saken oppdateres.

Denne våren har han nemlig gjort comeback i spillkarrieren på det trondheimsbaserte e-sportslaget Team Midgard.

Han har imidlertid måttet finne en ny balanse i livet, og i likhet med lagkamerat Anders «DKOP» Eide Rasmussen, sjonglerer han nå e-sport med en vanlig jobb på siden.

E-sportutøver som nybakt far

Selv om profesjonaliseringen av e-sport i Norge har økt med i samsvar med økt oppmerksomhet og høyere seertall for Telialigaen, er det fortsatt et fåtall i Norge som kan leve av en tilværelse som e-sportsutøver.

De må begge sjonglere tilværelsen med familie, jobb og hverdagslige gjøremål.

Når de spiller kamper, har Eide Rasmussen (29) rollen som «ingame leader», altså leder av laget under kampene. Til daglig arbeider han imidlertid på et treningssenter i Stavanger ble for noen få uker siden nybakt far. Selv om den nye hverdagen har ført til at han må gå ned i antall timer i uken med e-sport treninger, mener han at det fortsatt er mulig å kombinere familielivet sammen med arbeid og e-sport.

- Hvis det ikke vært for en fantastisk samboer som lar meg holde på med e-sporten ved siden av, hadde ikke dette vært mulig. Det gjelder uansett, som alt annet i livet, å prioritere. Den nye hverdagen vil nok kreve hardere prioriteringer på treningen. Så lenge jeg klarer å bli motivert av spillingen, skal det gå fint med å finne tid.

Trente åtte timer om dagen

Det å sjonglere e-sport med hverdagslige gjøremål er ikke Eide Rasmussen alene om. Kristengård (22) som tidligere har deltatt på to sluttspillet i Telialigaen måtte ta et år med pause etter å ha blitt utbrent. Tiden på sidelinjen brukte han til å reflektere over om han ønsket å fortsette med e-sport.

- Det ble veldig mye trening og spilling i perioder og det gikk over humøret. Jeg trengte året på å reflektere om dette var noe jeg ønsket å holde på med. Jeg lærte veldig mye av det, og nå kan jeg trives med å spille og hele biten rundt CS.

Kristengård har ikke alltid hatt de beste erfaringene fra tidligere lag. Han forteller at noen ganger avlyse måtte de avlyse turneringer han hadde trent lenge opp mot. Det som egentlig skulle være motiverende og givende, ble gang etter gang som et slag mot trynet.

- CS kan være mye, både kjempemorsom og krevende. Men når du sitter i et lag som ikke fungerer så går det utover mye annet. Så derfor tok jeg heller en lengre pause for å reflektere over det. Jeg kom frem til at livet som fulltidsspiller ikke var noe for meg, forteller han og påpeker samtidig at han holder dørene åpne for å spille på fulltid hvis det rette tilbudet kommer.

Han gir Team Midgard noe av æren for at han nå har fått motivasjonen tilbake.

- Jeg var litt skeptisk i starten. Team Midgard er en ny organisasjon og jeg var i starten spent på hvor seriøse de var. Nå føler jeg at Team Midgard er et veldig seriøst lag og hittil har de holdt på det dem sier de skal levere.

Ved siden av å være «second entry» for Team Midgard arbeider Kristengård som assistent ved en SFO i Molde og trives med å kombinere jobb og e-sport. Han har gått fra å spille opp mot åtte timer om dagen til rundt tre timer daglig.

Skal yppe seg mot de beste

Starten på sesongen har ikke begynt på best mulig måte for trondheimsbaserte Team Midgard. Laget har rukket å spille tre kamper i spillet «Counter-Strike: Global Offensive» i den øverste divisjonen i Telialigaen. Resultatet så langt er to uavgjort og ett tap.

Selv med en middelmådig start er de klare på at det finnes gode individuelle spillere i laget. For å utnytte potensialet skal de bruke tiden fremover for å bli bedre samkjørt som lag. Men tiden kan bli knapt til neste motstander. Den 2. mars møter de den regjerende seriemesteren Apeks. De har vunnet serien de siste to sesongene.

- Vi må spille opp mot vårt beste, mener lagleder Eide Rasmussen.

Både Eide Rasmussen og Kristengård trekker frem Apeks som favoritter til å vinne serien denne sesongen. De mener også at Apeks innehar den beste spilleren i Telialigaen, Ole Kristian "Marcelious" Langan.

- De er jo det suverent beste laget i Norge. Det er ingen som klarer å måle seg mot dem enda. Men du skal aldri avskrive et lag i CS GO, så det spørs på hvordan vi klarer å forberede oss på kampen. Det er kanskje litt «ballsy» å si at vi kan klare uavgjort. Det er ikke umulig, men da må alt klaffe, forteller Kristengård.

Selv om Team Midgard er et relativt nytt lag er målet deres å etablere seg som en av de største i Norge på CS GO. Ifølge dem begge er organiseringen rundt laget veldig bra.

- Teamet rundt Team Midgard er ganske profesjonelt. Vi har midler og sponsorer til å utvikle en kontinuerlig organisasjonskultur som på sikt kan måle seg mot de beste lagene i ligaen som Apeks og Nordavind, forteller Kristengård.

