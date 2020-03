Setter søkelyset på russens parringsritualer

Så dårlige toalettforhold at kvinnelige sjåfører nekter å kjøre ruten

Pengetrøbbel for Kollen-arrangør: – Vi er i en alvorlig situasjon

- Vi er fullstendig klare over at det blir svært utfordrende hvis alt skjer på én gang

Her er RBKs korona-grep: Flere arrangementer står i fare

Her ble bankens flotte bygning knust til pinneved i 1972

- At Jahn nå har gått bort, gjør ikke forestillingen mindre aktuell

Legeforeningen avlyser arrangementer for å hindre virusspredning

Saken oppdateres.

Det tradisjonelle bildet på russefeiringen er fest, alkohol og uforpliktende sex, og dette pleier å gjenspeile seg kraftig også i de årlige russerevyene.

Men de forskjellige skolene har forskjellige tradisjoner. Revyene på Katedralskolen har skilt seg ut med solid samfunnsengasjement og høye ambisjoner på både tekster og det musikalske.

Les også anmeldelsen av Katta-revyen i 2018

Les også anmeldelsen av Katta-revyen i 2019

Andre revyer har imidlertid hatt mer fokus på kulisser. Slik er det i år også i år. Kattarevyen har ambisjoner på kostymer, men kulisser finnes knapt. Kun noen rekvisitter i form av bord, stoler, en paraply eller to. Det er absolutt ikke noe savn; vi kommer raskt inn i hver enkelt sketsj og sangnummer, og slipper omstendelig sceneskift. «Drep normen» er en revy som fosser av gårde, med i alt 16 forskjellige numre, og det ligger en original tanke bak alle sammen.

LES OGSÅ: Lager trøndersk storfilm med Oscar-ambisjoner

Det er ikke sånn at samtlige nummer er briljant gjennomført eller er av skyhøy tektstlig og teknisk kvalitet. Både innhold og utførelse varierer som i enhver amatørrevy. Men samtlige nummer viser engasjement og vilje til å uttrykke noe originalt. Samfunnsengasjementet er tydelig, her er både Greta Thunberg og Donald Trump. Her er korona, vindkraftmotstandere og ekstremvær, og mer trondheimspesifikke ting som AtB, RBK og Trondheim spektrum.

Revyen er heldigvis heller ikke uten den obligatoriske dissingen av de andre trondheimsskolene, fokus på utsvevende russeliv, godlynt erting av vikarierende rektor, hyllest til skolens lærere («Forelska i lærerne») og et selvironisk blikk på Katta-elevene som byens mest politiske korrekte.

De to aller beste numrene har utgangspunkt i russfeiring. I «Steve Irwin» er den australske naturprogramlederen (eller like gjerne en hvilken som helst engelskspråklig kommentator) i Trondheim for å se nærmere på parringsritualer blant norske russ. En flott idé, som er glimrende gjennomført.





I «Guttestemning / Beste girlsa» blir kjønnsrollene i hvem som kun tenker sex og de som er mest opptatt av følelser snudd grundig på hodet i en herlig sketsj.

Revyens gjennomgangsfigur «Normen» blander seg inn i denne sketsjen, som hen gjør på forskjellige tidspunkt i revyen. Rammehistorien i revyen er nettopp Normen, som jobber for ensretting og mot fantasi, galskap og det fargerike. Da Katta-gjengen overgår seg selv i toleranse og også aksepterer gutten som innrømmer at han liker å gå i merkeklær, er fast på diskoteket Mint - og til og med er heteroseksuell, skjønner Normen at hen har tapt.

En rekke fine musikkinnslag ledet av et glimrende orkester er en nødvendig forutsetning for en så gjennomført bra russerevy som ble vist torsdag, fredag og lørdag i forrige uke. Det skal bli spennende å se om de andre russerevyene i Trondheim kan matche dette.

Anmeldt av OLE JACOB HOEL