Strømmer konserter hver dag under koronakrisen

Saken oppdateres.

- Mange scener synes nok at dette er tungt, men jeg håper vi kommer styrket ut av det til slutt. Det vil bli en voldsom aktivitet når byen åpner igjen, sier Tor Schjølberg ved Moskus.

I kveld blir det liv på scenen i Olav Tryggvasons gate igjen. Rasmus Rohde er første artist ut i det som blir en konsertserie sendt på Moskus' Facebook-side. Konserten sendes også på adressa.no.

- Enorm interesse

Flere artister har kastet seg på bølgen av livesendinger som oppsto etter at koronaspredningen lammet kulturnorge. Konsertene sendes gjerne fra hjemmet til den enkelte artisten.

- Vi vil gjøre litt mer konsertpreg av det, med scene, lyd, lys og dobbel kameraføring. Bortsett fra vår faste lydmann, en kameramann og artisten selv, blir det tomt i lokalet.

Konsertserien er et samarbeid mellom Moskus, Crispin Glover Records og Dora 3, og Schjølberg sier at de vil booke lokale artister.

Torsdag spiller bassist Mattis Kleppen, mens Alexander Pettersen tar turen fredag.

- Konsertene vil vare i 30-40 minutter. Dette er en ny erfaring for oss, men vi ser at interessen har vært enorm etter at vi annonserte konseptet på forskjellige sider. Vi vil vise at Trondheims-scenen er i live.

Skal også spille barnekonsert

Rasmus Rohde har med Kriss Stemland og Erlend Smalås fra Verdens Beste Band på scenen.

- Det blir god avstand mellom oss på scenen. Vi skal gjøre en voksenkonsert, med låter fra soloplata. Og så har vi tatt fram «Firkløvervalsen» og andre ting fra barnekatalogen. Vi tenker å gjøre noe for barn på dagtid, så det kommer senere, sier Rohde.

Settingen med tilnærmet tomt lokale og strømming på Facebook er nytt for dem.

- Om vi prater til kamera eller om vi bare skal spille, det må vi ta litt som det kommer. Det er kjempekult hvis det kommer ønsker fra dem som ser på, men jeg er ikke sikker på at vi spiller Creedence, sier Rohde.

Han skulle spilt rundt 20 konserter i månedene som kommer, men alle er avlyst.

- Sommeren går kanskje fløyten, så jeg håper vi er skikkelig i gang fra høsten av. Vi bor på en gård på Stadsbygd, så vi har det foreløpig ganske idyllisk, med hønene som går på tunet. Men det er skummelt, og man blir redd for hva som skjer.