Se konserten med Mattis Kleppen live

Redd for at Nav kommer til å forsinke dagpenger til kriserammede

Mener krisepakke ikke er nok: - Redd for at det blir konkurser i Trondheim

Saken oppdateres.

Mattis Kleppen er en av mange artister som har fått spillejobber avlyst på grunn av spredningen av koronaviruset.

Torsdag kveld er han andremann ut i en ny konsertserie på utestedet Moskus i Trondheim.

Kleppen stiller alene med bassgitaren, et format han har dyrket gjennom mange år, samtidig som han også har gitt ut tre album med gruppa Resjemheia. Siste album var «Bullinn», som kom i fjor vår.

- Hva skal du spille?

- Det blir en blanding av eget stoff, noen slåtter fra hjemtraktene mine i Telemark, noe fra Mali i Vest-Afrika og Missisippi i USA, sa Kleppen til Adresseavisen torsdag.

Han lovte også internett-publikummet en versjon av låtskriverlegenden Townes Van Zandts «If I Needed You».

Konsertserien er et samarbeid mellom Moskus, Crispin Glover Records og Dora 3. Tor Schjølberg ved Moskus sier at de vil booke lokale artister.

- Konsertene vil vare i 30-40 minutter. Dette er en ny erfaring for oss, men vi ser at interessen har vært enorm etter at vi annonserte konseptet på forskjellige sider. Vi vil vise at Trondheims-scenen er i live.

Konserten starter klokken 20. Du kan se den øverst i saken.