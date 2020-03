– Ta dette på alvor. Dette er ikke tida for å dra på kafé eller på hytta

Mener krisepakke ikke er nok: - Redd for at det blir konkurser i Trondheim

– Det er absurd å oppleve dette. Det føles fullstendig uvirkelig, sier Håkon Gebhardt.

Musikeren og produsenten står ute i hagen og oljer hagemøblene da Adresseavisen når ham på telefon fra boligen i Firenze, regionhovedstaden i Toscana. Der har han bodd de siste to og et halvt årene sammen med sin italienske kone, Marì Simonelli.

– Det er godt å gjøre praktiske ting, få tankene litt bort fra det som skjer utenfor nå, sier han.

- Har ikke lov til å bevege oss ute

Italia er koronavirusets episenter utenfor Kina. Torsdag morgen var status at over 35 000 mennesker er smittet. Nær 3000 har dødd, ifølge avisen Corriere della Sera. Hele landet har portforbud. Ute på gata sjekker politiet at folk har nødvendig grunn til å bevege seg ute, og at de har fylt ut skjemaet som kreves for det.

– Vi har ikke lov til å bevege oss ute, med mindre vi skal handle mat, hente medisiner på apoteket eller på skal på legebesøk. Hvis du mangler sertifikatet, har politiet med seg det, sånn at du kan fylle det ut på stedet. De er veldig løsningsorienterte, forteller han.

På mandag fikk paret levert matvarer på døra, bestilt fra nettbutikken til en av de store dagligvarekjedene.

– Vi bruker å gjøre det når vi gjør større innkjøp, med store vannkanner som er tunge å bære. Men vi fikk mindre enn det vi hadde bestilt, og vann var utsolgt fra nettbutikken. De har voldsom pågang nå. Såvidt vi vet har butikkene fortsatt alle varer i butikkene, og lagrene fylles fort opp igjen, selv om antibac og plasthansker ikke er å oppdrive, forteller han.

Musikken og livet hjemme

I matbutikkene og apotekene er det begrensinger på hvor mange som får være i butikken samtidig. Hos grønnsakhandleren står du utenfor og roper inn hva du skal ha, så kommer betjeningen ut med varene. Flere av de lokale butikkene har også startet med hjemkjøring, forteller han.

– Er du redd?

– Nei, men jeg har veldig lite lyst til å gå ut. Vi lever et veldig isolert liv nå. Jeg skulle egentlig få gjennomført en større tannlegebehandling i vår, men den har jeg utsatt. Det går fint noen måneder, men det er ekkelt når matvarene ikke dukker opp, og bestillingssystemet bryter sammen. En blir sliten av å måtte forholde seg til alt dette, sier Gebhardt.

Viktig melding til norske venner

Han mener det er ekstremt viktig med god informasjon nå, og at folk hører på det myndighetene ber dem om.

– Jeg ble desperat da jeg så norske venner på Facebook omtrent gjøre narr av dette, som at det bare var liten influensa, og at det var hausset opp i media. Jeg har en innstendig oppfordring til alle om å forstå alvoret i det som skjer nå. Da det startet i Kina var jeg også litt «norsk» og tenkte at «vi sitter trygt her i Europa, det kommer ikke til oss». Men nå er hele Europa stengt.

Han vet at mange rammes knallhardt av viruset og tiltakene som settes inn over hele verden.

- Men de som virkelig tar støyten nå, er dem som jobber i helsevesenet. De står i fare for å bli smittet selv, og har ikke tid til å ta seg av sine egne. Å bare være hjemme føles som den letteste jobben akkurat nå.

-Jeg har skrevet mye til norske venner de siste ukene, om at de må holde seg unna ansamlinger av folk. Det er ikke tida for å gå på kafé nå, det er ikke nødvendig å ta den risikoen. Om 50 stykker møttes, og én er smittebærer, trenger en ikke være store matematikeren for å skjønne at fort blir veldig store tall, sier han.

Tok forholdsregler

I Italia begynte de å screene folk flyplassene fra 22. januar. Gebhardt og kona begynte etter hvert å kutte ut sosiale sammenkomster de normalt ville ha dratt på. De droppet å dra på Fiorentina-kampen 22. februar, for å se hjemmelaget kjempe mot AC Milan med Zlatan Ibrahimović, selv om de bor rett ved siden av hjemmebanen Stadio Artemio Franchi.

– Frua mi er vokst opp ved stadion og vi har sesongkort. Men etter hvert som vi så hvordan viruset spredte seg, innså vi at vi måtte ta vare på oss selv og holde oss unna store folkemengder, sier Gebhardt.

Han forteller om hvordan byen de siste ukene har blitt tømt for turister og amerikanske studenter – som det er mange av i området.

– Det rammer veldig mange næringer og turismen. Men folk her fokuserer ikke på at det er en tragedie. Alle er klar over det, men nå må vi sette alle kluter til for at ikke helsevesenet skal bryte fullstendig sammen, sier Gebhardt.

Nord-Italia ble rammet først. Da regjeringen planla å stenge av store deler av landsdelen, var det nærmere 400 000 italienere som dro før vedtaket ble effektuert.

- Dette er folk som er fra syd, men som oppholder seg i nord for å studere og jobbe. Men de ønsket å komme hjem til familiene sine i syd, før området i nord ble avstengt. Slik du ser skjer i Paris, og også i Norge. Men også folk fra nord som har feriehus i Toscana kom hit, slik som folk flykter til hytta i Norge. Nå prøver toscanske myndigheter å identifisere dem, og få dem sendt tilbake til nord hvor de bor, slik at de har sine fastleger, sier han.

Skjør økonomi

Gebhardt har fulgt nyhetsbildet i Norge og andre europeiske land i det siste. Han er skremt over hvor lite forberedt gamlelandet har vært på krisen.

– Norge har en liten befolkning på drøye fem millioner. Her er vi 60 millioner på et område som er mindre. Økonomien her er også skjørere og Italia slet jo allerede etter finanskrisen, sier han.

– Jeg ser at begynner å bli mangel på smittevernutstyr i Norge, og at det ikke har vært prioritert å ta prøver av alle som mistenker at de er infisert. Her har de brukt det de har, fra første stund. De høye smittetallene kommer også av at italienske myndigheter har testet mange flere enn det andre land har vært villige til. Mørketallene rundt om i Europa og USA er mye større. Det vil vi se i ettertid, mener Gebhardt.

De har stort hus med hjemmestudio og hage og føler seg privilegerte. Han sier han ikke redd. Det italienske helsevesenet er førsteklasses, mener han.

- Folk her nede må studere hardere og jobbe hardere for å klare seg. Det gjenspeiles også i helsevesenet, hvor det er veldig høyt nivå på folkene som jobber der og tjenestene. Men det er klart at det blir veldig massivt nå, og de sliter med kapasiteten, sier han.

- Hodestups forelskelse

Gebhardt spilte i Motorpsycho fra 1991 til 2005 og er ellers kjent for en rekke musikalske prosjekter – alene og sammen med andre.

Han traff Marì Simonelli fra Firenze i 2014, da hun var på ferie i Trondheim – for å oppleve Motorpsycho i Nidarosdomen.

– Det ble en hodestups forelskelse, sier Gebhardt.

Paret bodde tre år sammen i Trondheim før de bestemte seg for å flytte til Firenze. Gebhardt pakket ned Das Boot, studioet han hadde bygd opp over mange år på Dora, og solgte hus og møbler. Han forteller at de fant et nydelig hus i området Campo di Marte i Firenze, rett under fjellsiden av Fiesole.

Studiodrift

50-åringen er nevenyttig og har alltid vært preget av en utstrakt gjør-det-selv-holdning. Det kom godt med da paret bygde om hele huset, og han skulle bygge opp studioet på ny plass.

– Det har vært jobb med miksing, mastring, innspilling av plater og filmmusikk, både for kunder jeg jobbet for mens jeg holdt til i Trondheim, men også nye italienske kontakter. Med internett får jeg jo filer over nettet, så det har jo ikke noe å si hvor man holder hus lengre, mener Gebhardt.

Han forteller at den italienske regjeringen jobber med å hjelpe alle kategorier av yrker som blir rammet av krisen.

– Det er mange som mister livsgrunnlaget sitt nå. Alle kjenner på frykt. Det er en uoversiktlig situasjon. Men vi kommer ikke til å sulte i hjel. Og oppi alt det vonde, er det noe i oss mennesker som sier meg at vi sammen med myndighetene skal klare det her.