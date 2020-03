Se konserten med Ida Jenshus direkte klokken 18.00

Adressa.no sender konserter under koronakrisen

Saken oppdateres.

Jenshus er en av mange artister som har fått spillejobber avlyst på grunn av spredningen av koronaviruset.

Fredag kveld spiller hun solokonsert på direkten, fra huset til mor Unni og hennes samboer Einar på Inderøy. Konsertene sendes ut på den digitale konsertarenaen Brakkesykes Facebook-side, men kan også sees direkte her på adressa.no.

Konserten starter klokken 18.00 Du kan se den øverst i saken.

- Det er fantastisk bra gjeng som har satt opp Brakkesyke-siden. Jeg håper at mange går inn og liker siden, får med seg konsertene og vippser artistene noen kroner og kjøper plater og merch, sa Jenshus til Adresseavisen tidligere denne uka.

Fredagen byr på flere høydepunkter for folk som følger Jenshus. To timer etter, klokken 20.00, går hennes faste bandkolleger Alexander Pettersen og Pål Brekkås på scenen på Moskus i Trondheim. Pettersen er for øyeblikket aktuell med sitt andre soloalbum.

Trønderske artister med internettkonserter Det foregår mye digitalt på kulturfronten om dagen. adressa.no planlegger å vise disse konsertene i dagene fremover: Fredag 20. mars: Kl. 18.00: Ida Jenshus fra Inderøy Kl. 20.00: Alexander Pettersen fra Moskus Lørdag 21. mars: Kl. 18.00: Thomas Løseth Kl. 20.00: Viktor Wilhelmsen fra Moskus Søndag 22. mars: Kl. 20.00: Tonje Halbjørhus fra Moskus Mandag 23. mars: Kl. 20.00: Sugarfoot duo fra Moskus Tirsdag 24. mars: Kl. 20.00: Dr. Bekken fra Moskus Onsdag 25. mars: Kl. 20.00: Stage Dolls fra Moskus Torsdag 26 mars: Kl. 20.00: Charlotte Audestad fra Moskus

