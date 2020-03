Se konserten med Viktor Wilhelmsen

Øyvinds far flyttes for å gjøre plass til mulige koronapasienter: - Dette er et ugyldig vedtak

Væpnet aksjon etter at to maskerte menn skal ha brutt seg inn i bolig

Saken oppdateres.

Wilhelmsen er en av mange artister som har fått spillejobber avlyst på grunn av spredningen av koronaviruset.

Lørdag kveld spiller han på utestedet Moskus i Trondheim, uten publikum, men med to kamera på plass. Konsertene sendes ut fra Moskus' Facebook-side, men kan også sees direkte her på adressa.no.

Konserten starter klokken 20. Du kan se den øverst i saken.

Trønderske artister med internettkonserter Det foregår mye digitalt på kulturfronten om dagen. adressa.no planlegger å vise disse konsertene i dagene fremover: Fredag 20. mars: Kl. 18.00: Ida Jenshus fra Inderøy Kl. 20.00: Alexander Pettersen fra Moskus Lørdag 21. mars: Kl. 18.00: Thomas Løseth Kl. 20.00: Viktor Wilhelmsen fra Moskus Søndag 22. mars: Kl. 20.00: Tonje Halbjørhus fra Moskus Mandag 23. mars: Kl. 20.00: Sugarfoot duo fra Moskus Tirsdag 24. mars: Kl. 20.00: Dr. Bekken fra Moskus Onsdag 25. mars: Kl. 20.00: Stage Dolls fra Moskus Torsdag 26 mars: Kl. 20.00: Charlotte Audestad fra Moskus

Konsertserien er et samarbeid mellom Moskus, Crispin Glover Records og Dora 3. Tor Schjølberg ved Moskus sier at de vil booke lokale artister.

- Konsertene vil vare i 30-40 minutter. Dette er en ny erfaring for oss, men vi ser at interessen har vært enorm etter at vi annonserte konseptet på forskjellige sider. Vi vil vise at Trondheims-scenen er i live.

Når konserten er ferdig kan du se den i opptak fra denne siden.