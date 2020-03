Se konserten med Tonje Halbjørhus direkte klokken 20.00

Sy et skjørt på under en halvtime. Det har Adresseavisens journalist forsøkt.

Saken oppdateres.

Halbjørhus er en av mange artister som har fått spillejobber avlyst på grunn av spredningen av koronaviruset.

Søndag kveld spiller hun på utestedet Moskus i Trondheim, uten publikum med med to kamera på plass. Konsertene sendes ut fra Moskus' Facebook-side, men kan også sees direkte her på adressa.no.

Konserten starter klokken 20. Du kan se den øverst i saken.

Trønderske artister med internettkonserter Det foregår mye digitalt på kulturfronten om dagen. adressa.no planlegger å vise disse konsertene i dagene fremover: Fredag 20. mars: Kl. 18.00: Ida Jenshus fra Inderøy Kl. 20.00: Alexander Pettersen fra Moskus Lørdag 21. mars: Kl. 18.00: Thomas Løseth Kl. 20.00: Viktor Wilhelmsen fra Moskus Søndag 22. mars: Kl. 20.00: Tonje Halbjørhus fra Moskus Mandag 23. mars: Kl. 20.00: Sugarfoot duo fra Moskus Tirsdag 24. mars: Kl. 20.00: Dr. Bekken fra Moskus Onsdag 25. mars: Kl. 20.00: Stage Dolls fra Moskus Torsdag 26 mars: Kl. 20.00: Charlotte Audestad fra Moskus

Konsertserien er et samarbeid mellom Moskus, Crispin Glover Records og Dora 3. Tor Schjølberg ved Moskus sier at de vil booke lokale artister.

- Konsertene vil vare i 30-40 minutter. Dette er en ny erfaring for oss, men vi ser at interessen har vært enorm etter at vi annonserte konseptet på forskjellige sider. Vi vil vise at Trondheims-scenen er i live.

Når konserten er ferdig kan du se den i opptak fra denne siden.