Trondheimslaget måtte bytte brus og pizza med styrketrening - kjemper for å beholde plassen i toppligaen

Med treningsregimet Team Midgard har innført, håper de å gjøre stereotypiske holdninger til slitne gamere til skamme.

For å nå toppen i e-sport har de byttet bort brus og frossenpizza mot et sunt kosthold og målrettet trening. Under en samling i slutten av februar møttes laget for å bryne seg på styrketrening og opplæring i sunt kosthold.

Laget ligger nå på sisteplass i den øverste divisjonen i Telialigaen i spillet Counterstrike: Global Offensive (CS:GO), og trenger all hjelp de kan få for å berge plassen.

Mandag spiller Team Midgard mot byrival Bitfix gaming. Du kan følge kampen direkte på adressa.no fra klokken 20.

Første samling

Elitespillerne bor i andre deler av landet enn Trondheim, og samlingen var første gang hele laget samles. De spilte hele første del av serien uten å fysisk møtes.

Mesteparten av samlingen går på å spille sammen og på å bli bedre kjent som et lag. De spiller online mot lag fra hele verden, som ikke nødvendigvis skjønner at de spiller mot et trondheimslag som er på treningsleir.

- For alt det vi vet, kan det hende at vi spiller mot noen som sitter på en internettkafé i Budapest, forteller sportsdirektør Alexander Hole.

Team Midgard består av seks elitespillere, fem rekrutter og flere støttepersonell som bruker fritiden sin på å bygge opp laget. De har som mål om å få trøndersk e-sport ut i verden, men enda er det ingen i laget som tjener penger. Laget får låne utstyr og lokale til helgeoppholdet fra samarbeidspartnere. Det eneste utstyret elitelaget har med selv er personlig tilpasset utstyr som tastatur og datamus. Resten ordner Team Midgard med.

Selv om teknologi gjør at utøverne ikke fysisk trenger å være ved siden av hverandre under eliteseriekampene, får laget mye ut av å øve på kampplaner og være fysisk til stede sammen under samlingen. Anders "DKOP" Eide Rasmussen, som tidligere har uttalt at lagsamarbeidet under kamper ikke fungere så optimalt som potensialet tilsier, mener at hele oppholdet med terping på taktikker og kampplaner har bidratt til et bedre samhold.

Legger grunnlaget med fysisk trening



For å nå toppen i e-sport har Team Midgard satt sammen et opplegg som skal styrke de individuelle prestasjonene. Utøverne skal igjennom trening og tester på et treningssenter, og de har fått hjelp av en naprapat til å sette opp et individuelt tilpasset treningsprogram. Etter treningen får de opplæring og veiledning om kosthold og ernæring som de kan ta med seg videre i hverdagen.

- Man kan ikke spille i tre timer på søppelmat, da blir du fort ukonsentrert og det vil gå ut over presentasjonen. Her går det i bananer og frukt mellom øktene, og vanndispenseren har blitt tom flere ganger, forteller Hole.

På sikt satser de på å få til flere slike sammenkomster i løpet av året.

Bruker app til trening og kommunikasjon

Laget bruker en app som er tilpasset trening og kommunisering for e-sportutøvere. Appen er koblet opp mot spillplattformen Steam, og statistikk fra CS:GO blir automatisk laster opp slik at Hole kan se progresjonen til spillerne. Han kan også gi beskjeder via appen. Når han rådfører spillerne, bruker han sine egne erfaringer fra da han var tilknyttet ungdomslaget til Rosenborg.

- Man må sette seg klare mål for økten. Men man må også spørre seg selv hva man vil oppnå og hva man vil bli bedre på før man starter i gang. Man kan heller ikke bare fokusere kun på spillingen, man må også passe på å få pauser og legge inn fysiskaktivitet.

De bruker også appen til å loggføre fysisktrening, og appen inneholder videoer og veiledning for ulike treningsmetoder. Treningsprogrammet de bruker i helgen er lagt inn i appen.

Eget treningsopplegg

Til vanlig trener utøverne på egen hånd, men under oppholdet skal de få bryne seg på styrketrening. Laget bruker et treningsrom på 3T-Rosten, der de blant annet får hjelp av en personlig trener. Treningsplanen er personlig skreddersydd, men alle skal igjennom en lett oppvarming og delta på en workshop i markløft.

Markløft skal blant annet hjelpe på blodsirkulasjon mellom hjertet og underkroppen, som er viktig siden det ofte blir lange økter foran skjermen.

- Ved siden av en god sirkulasjon er også kondisjon viktig når man spiller. Er du i en vanskelig situasjon i kamper hjelper det at du har et klart hode og kan gjøre de rette avgjørelsene, forklarer Hole.

Rekruttspiller Brage Kvisten, som til daglig har e-sport som programfag på Tiller videregående, forteller at trening er en del av hverdagen på skolen. Treningen gir han mer overskudd i hverdagen. Noe som igjen resulterer i bedre resultater på skolen.

- Trening er en viktig del i undervisningen. Noe av det vi trener på er utholdenhet. Vi trener blant annet opp mot Trondheim Maraton.

Har noe å jobbe med

Også lagleder Philip Løseth mener at fysisktrening har mye å si på hvordan man gjør det under en kamp. Han har tidligere gått på toppidrettslinje på videregående i roing og føler seg mye bedre etter en treningsøkt.

- Ved å trene får jeg mer overskudd og bedre konsentrasjon som jeg kan ta med meg videre inn i spillingen.

De avslutter treningen med en kroppsanalyse av alle spillerne. Analysen gir en pekepinn på hvordan det står til med kroppen. Den viser hva den enkelte må jobbe med når det gjelder kosthold og trening.

