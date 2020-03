- Fascismen forsvant ikke etter Holocaust

Arbeidsledigheten i Trøndelag nær femdoblet på to uker

Utvider søknadsfristen for lån og stipend hos Lånekassen

To innlagt på sykehus. Én får intensiv behandling

Bystyrerepresentant: Tilpasninger for å unngå smittefare, må i det minste ha hjemler i lov

Har du behov for å flire litt?

Lyst på kostymedrama? Her er et velkledd et 4

Har du behov for å flire litt?

Høyesterett utsetter alle muntlige ankeforhandlinger til over påske

Har du behov for å flire litt?

Saken oppdateres.

- Når jeg er på mitt mest pessimistiske tenker jeg at de som tror vi alle vil lære noe av korona har vel stor tro på at menneskenes natur kan forandre seg. Det var tross alt ikke slik at fascismen forsvant selv om alle fikk kunnskap om Holocaust etter andre verdenskrig, sier musiker Tor Einar Bekken.

Men han er absolutt ikke helt uten tro på at verden kan komme styrket ut av den akutte krisen vi er inne i. - Både politikere og forskere vil nok ta et annet utgangspunkt, og heretter må man tenke globalt når man tenker løsninger. De svakeste i verden blir enda svakere etter denne krisen. Mitt håp er at den internasjonale solidariteten vil komme styrket ut av dette, sier Tor Einar Bekken.

Feirer to albumutgivelser

- Under sitt mer kjente alias Dr. Bekken, er han nestemann ut i Moskus' serie med digitalkonserter. Tirsdag klokka 20.00 skal pianodoktoren formidle låter fra et rikholdig repertoar. Men mye av den timelange konserten vil nok være hentet fra de to albumene han gir ut ut i disse dager, Blues og Ballads, pluss noe fra hans Spellemannpris-nominerte livealbum fra 2018 som ble tatt opp på Moskus. Alle disse tre albumene er rene instrumentaler, men på tirsdagskonserten vil han nok også synge på noen låter.

LES OGSÅ: Det er i kriser mennesker kan nå sitt potensiale

På Moskus vil han være alene på scenen, og det vil ikke være andre enn lydtekniker og fotograf i lokalet.

- Jeg får ikke det pusterommet applausen vanligvis gir mellom låtene. Men jeg kan nok kommunisere med kameraet, og live-følelsen vil jeg uansett få. Dette blir formidlet der og da, direkte til publikum - selv om de altså sitter hjemme i hver sin stue, sier Dr. Bekken.

Sinatra og Menuhin

Konserten tirsdag kveld blir ganske annerledes enn den forrige konserten som var noe helt spesielt for ham og de øvrige medvirkende, nemlig det store norske bluesløftet i Royal Albert Hall i fjor høst. Da spilte Dr Bekken for tre tusen publikummere i en av musikkens intenasjonalt mest berømte arenaer.

LES OGSÅ: Julie Ebbing skaper kunst i isolasjon på Svalbard

- Du merket alvoret med en gang du kom inn backstage og så bilder av alle superstjernene, fra Frank Sinatra til Yehudi Menuhin, vi er var oppe i det sjiktet der. Jeg hadde sagt til meg selv at jeg ikke skulle tro på at jeg skulle spille på denne scenen før jeg faktisk sto der. Men jeg må si det var bemerkselsesverdig hvor fort man ble vant til situasjonen, at det var helt naturlig liksom, å formilde musikk på denne scenen.

Kunne velge blant ti flygler

- Noe jeg aldri har opplevd før, og kanskje ikke får oppleve senere heller, er å få spørsmål i forkant av en konsert om hvilket flygel det passer meg best på bruke på en konsert. Fra Royal Albert Hall kom en slik mail - med 10-12 flygler å velge blant. Jeg endte med et Yamaha-flygel, vi trengte et som ikke var så romstort på scenen, sier Bekken.

Han er i vanlige perioder en svært aktiv konsertmusiker, som spiller fast i mange konstellasjoner. Han er også aktiv i å gi ut musikk, det kommer gjerne flere album i året. Men to albumutgivelser samtidig er i overkant, selv for Bekken.

Dogmer rundt kvintsirkelen

Fysisk og digitalt gir Grappa i denne uka ut soloalbumet Blues - der han improviserer frem fem låter bygd på klassisk 12-takters blues. Det kan trygt kalles en dogmeplate. Det tok ikke lengre tid å spille den inn enn å høre den gjennom.

LES OGSÅ: Her er 40 gode filmer på strømming du neppe har sett

- Jeg hadde planlagt litt på forhånd, at hvert kutt skulle ha sin sinnstemning, og også hver sin toneart. Det blir litt nerdete og musikkteoretisk dette, men altså: Jeg gikk etter den såkalte kvintsirkelen, første låt ble spilt i d-dur, så følger g-,. c-, f- og b-dur. Det var tanken i utgangspunktet, og innenfor disse strenge rammene så improvisere jeg, sier Bekken -som følger opp med å sitere jazz.saksofonisten Roland Kirk, som sa at blues er den frieste musikken du kan spille. Fordi innenfor det gitte formatet er alt lov.

Skrur ned tempoet på gladjazz

Bekken var mandag glad for beskjeden om at plateselskapet Blue Mood /Grappa også har bestemt seg for å gi ut albumet Ballads, både fysisk og digitalt. Også her har han utgangspunkt i kvintsirkelen, men på Ballads tolker han andres låter, mange av dem i Dixieland-tradisjonen. - Jeg drar ned tempoet radikalt og finner på det viset frem helt andre følelser og sinnstemninger i musikken, fortelle Bekken.

Musikken til begge albumene er spilt inn på kontoret hans på NTNU, Kalvskinnet. Han er ikke så mye der nå. Det blir mye hjemmekontor også på Tor Einar Bekken.

Selv er han privilegert

- Undervisningdelen min av jobben er det ikke så mye av nå, men jeg har en del oppfølging av bachelorstudenter. Da blir desto mer tid til musikalsk fordypning, forskningsdelen av stillingen min. Jeg er uhyre privilegert, både til vanlig og i den ekstreme tiden nå. De fleste av mine venner og kolleger blant musikere er frilansere, og nå ser vi hvor liten trygghet frilansere har. Jeg håper virkelig man kan bruke korona-erfaringene til å bygge et bedre system for fremtidens musikere, sier Tor Einar Bekken.