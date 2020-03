Tar Knutsen og Ludvigsen hjem til din stue

Stort engasjement for å hjelpe etterlatte etter at gravid mor døde uventet på Sykehuset Namsos

Saken oppdateres.

Tirsdag klokka 16-30 setter de Nilsen og Granås i gang sin familiekonsert på Moskus uten publikum, men med teknisk utstyr som sørger for formidling til de tusen hjem.

Artist-Norge har fått spillejobbene sine avlyst på grunn av spredningen av koronaviruset.

Nå strømmes det daglig konserter fra hele landet direkte på Facebook. På den lille klubbscenen Moskus i Trondheim startet forrige uke to nye konsertserier: Moskus Sessions på kveldstid og Moskus familie-sessions, i litt mer barnevennlig tid på ettermiddagen. Klaus Sonstad underholdt familiene søndag og tirsdag er det skuespillerne og musikerne Hans Petter Nilsen (Knutsen) og Tore B. Granås (Ludvigsen) sin tur. Sammen med kapellmester Thomas Henriksen holder duoen en Knutsen og Ludvigsen-konsert for barn i alle aldre tirsdag 24. mars.

Nilsen og Granås spilte sist høst i Knutsen og Ludvigsen-forestillingen som Turneteateret i Trøndelag satte opp.

- Dette var jo en oppsetning av det originale skuespillet skrevet av Øystein Dolmen og Gustav Lorentzen, nå blir det en konsert med de samme sangene, og en del mer løsrevent tullball imellom, sier Hans Petter Nilsen. De to stiller med kostymer. humør og formidlingsglede, men må altså finne en litt annen form, ettersom de ikke kan kommunisere direkte med publikum. Men de kan spille på hverandre, og med musiker Thomas Henriksen.

Blir ikke arbeidsledig som Knutsen

Etter turneforestillingen i fjor har Nilsen og Granås vært opptatt med hver sine teatre basert i henholdsvis Trondheim og Verdal, men de spiller gjerne mer Knutsen & Ludvigsen i lag etter spesialkonserten tirsdag. Hans Petter Nilsen var også sterkt involvert i en annen Knutsen & Ludvigsen-forestilling i fjor, nemlig konsertforestillingen på Britannia med Ivar Nergaard som Ludvigsen. Disse to parhestene, som er godt kjent for sin forestilling Alle tiders julebord, har også konkrete planer om flere opptredener. Så Hans Petter Nilsen blir ikke arbeidsløs som Knutsen med det første.

Oppsetninger satt på vent

Som skuespiller på Trøndelag Teater er det blitt litt en adskillig roligere vår en planlagt Nilsen spilte for fulle hus som en del av ensemblet i Jesus Christ Superstar, og hadde også kommet i gang med øvinger på Leksikon om lys og mørke basert på Simon Strangers roman. Den skulle ha hatt premiere 8. mai. Nå vet ingen når det kan spilles teater på Trøndelag Teater igjen. Men det er planer på teatret om å sette i gang med internett-formidling ala det musikk-artistene har fått sånn sving på de siste ukene.

Digitale konserter er kommet for å bli

- Det er mange muligheter. Midt oppe i en dyster situasjon blomstrer kreativiteten, og det dukker opp en type formidling av kunst og kultur som ganske sikkert kommer til å leve videre også når livet igjen normaliseres. Det er veldig spennende dette, vi gleder vi oss til å bidra, sier Nilsen.

Kan faktisk brukes til noe

- Du vet, jeg gjorde som de fleste andre. Ryddet i boden, syslet med andre småting som lenge hadde blitt utsatt, var absolutt i sving med ting. Men da telefonen kom, med spørsmål om å stille på scenen, fikk jeg en påminnelse om at jeg faktisk kan ting, at jeg har noen egenskaper som tilsier at jeg kan gjøre nytte, at jeg rett og slett kan brukes til noe. Det ga en god følelse, slår Hans Petter Nilsen fast i forkant av familiekonserten.

Konserten sendes ut fra Moskus' Facebook-side, men kan også sees direkte her på adressa.no.

Internett-konserten starter mandag klokken 16.30. Du kan se den øverst i saken.

Opptaket av konserten vil ikke bli liggende på adressa.no etter konsertslutt, men vil fortsatt være tilgjengelig på Moskus' Facebook-side.

Konsertserien er et samarbeid mellom Moskus, Crispin Glover Records og Dora 3. Tor Schjølberg ved Moskus sier at de vil booke lokale artister.

- Konsertene vil vare i 30-40 minutter. Dette er en ny erfaring for oss, men vi ser at interessen har vært enorm etter at vi annonserte konseptet på forskjellige sider. Vi vil vise at Trondheims-scenen er i live.