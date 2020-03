Stage Dolls' «uslåelige» rekord fra 1983 ryker i kveld

Saken oppdateres.

Null publikummere i lokalet ja, men via internett vil mange tusen følge med når Stage Dolls gjør sin debut i den populære rekken med internett-konserter.

Nervøs før konserten

- Jeg er nervøs for i kveld, og det er det lenge siden jeg var foran en konsert, sier Torstein Flakne. - Vi i Stage Dolls har spilt flere konserter enn de alle fleste, og vi kjenner publikum de fleste steder i Norge. Vi vet hvordan publikum kommer til å være, hvilke låter som passer hvor. Men foran i kveld vet vi ingen ting, sier Flakne.

- Men for all del, vi gleder oss veldig. Vi er spillesugne etter en lang vinter uten konserter, og etter planen skulle konsertsommeren åpnet nå lørdag, med konsert i Glomfjord, der vi også hadde turnépremiere i fjor. Slik gikk det ikke, og hvem vet når vi igjen kan spille vanlig konsert, sier Flakne, som har sett mange internettkonserter i den siste uka.

Satt som en skoleunge og så Kleppen

- Det har vært veldig bra, jeg har blitt fan av artister jeg ikke kjente så godt til, og også sette etablerte artister gjøre svært engasjerte og gode konserter. Jeg satt som en liten skoleunge og så bassist Mattis Kleppen, og konsertene med Rasmus Rohde og Alexander Pettersen var også veldig bra.

- Hva kan vi vente av Stage Dolls i kveld?

- Det blir Stage Dolls i en semiakustisk tapning. Jeg skal konsentrere meg om den akustiske gitaren. Vi har ikke øvd spesielt for denne konserten, men vi skal ha en gjennomgang på scenen før konserten. Men dette er er noe vi kan godt vi tre, og det vil nok også bli litt improvisasjon, i Stage Dolls er det rom for alle tre til å finne på noe uventet i løpet av en låt, sier Flakne.

Hverdag som normalt

- Hvordan har livet endret seg under korona?

- For meg er det egentlig ikke så stor forskjell i hverdagen. Du vet, en musiker sitter mye alene uansett, øver og jobber med nye låter. Men jeg vet jo at det er mange som ikke har det så greit nå. Det er viktig å bidra til et positiv fokus også i vanskelige tider. Og det som er blitt veldig tydelig er at musikk betyr mye for folk, sier Torstein Flakne, som altså gjør det kunststykket å slå bandets tilnærmet uslåelige rekord onsdag kveld.

- Husker dere noe fra konserten i 1983?

- Vi møtte faktisk den ene publikummeren igjen. Mange år senere kom han bort til oss. Han husket kvelden med stor glede. Dette var jo helt i starten av bandet, to år før det første albumet, og vi spilte fortatt mange coverlåter. Og delvis på oppfordring. Denne publikummeren var en stor Rolling Stones-fan, og ettersom han var alene i lokalet fikk han servert en rekke Stones-låter, ler Torstein Flakne.

Stage Dolls er en av mange artister som har fått spillejobber avlyst på grunn av spredningen av koronaviruset.

Onsdag 25. mars spiller Stage Dolls på utestedet Moskus i Trondheim, uten publikum med med to kamera på plass. Konsertene sendes ut fra Moskus' Facebook-side, og kan sees direkte her på adressa.no.

Internett-konserten starter onsdag klokken 20. Du kan se den øverst i saken.

Opptaket av konserten vil ikke bli liggende på adressa.no etter konsertslutt, men vil fortsatt være tilgjengelig på Moskus' Facebook-side.

Konsertserien er et samarbeid mellom Moskus, Crispin Glover Records og Dora 3. Tor Schjølberg ved Moskus sier at de vil booke lokale artister.

- Konsertene vil vare i 30-40 minutter. Dette er en ny erfaring for oss, men vi ser at interessen har vært enorm etter at vi annonserte konseptet på forskjellige sider. Vi vil vise at Trondheims-scenen er i live.