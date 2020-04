Gjengen bak superhiten «Trønder» har laget ny sang: – Det dukker opp en rekke trøndere

Fra en innsatt: Tusen takk for at vi slipper å gi noe tilbake

Det startet med at de satt og snakket sammen om noen helt annet. Og så gikk samtalen over til å handle om alle tomrommene i byen. Tomme steder, og grupperinger av folk som står der med et par meters avstand.

– Vi snakket om nedstemtheten, om hva vi vet, og om hva vi ikke vet. Men fremfor alt at vi skal tilbake. Og dermed var prosessen i gang, forteller Bones, som har skrevet teksten til «Vi kjæm tebake».

Har håp, men ikke alle svar

Produsent Lasse Berre i Berre kommunikasjonsbyrå satte i gang teamet med regissør og filmfotografer. Kyrre Havdal kastet seg over flygelet. Og de bestemte seg raskt for at de ville ha én stemme denne gang, fremfor å la mange synge sammen. Valget falt på Myrtoula Røe.

– Hun har styrken, skjørheten, ungdommeligheten og modenheten som vi så for oss her. Denne sangen har håpet i seg, uten at man sitter på alle svarene. For en gang kommer vi tilbake, men vi aner ikke når. Og vi vet ikke hva det koster verken medisinsk eller økonomisk, eller hvordan det blir for hver og en av oss når dette er over, sier Bones.

Det er langt fra tilfeldig at videoen «Vi kjæm tebake» slippes fredag før palmesøndag. Det blir ingen vanlig påskeutfart i år, folk drar ikke til fjells, men holder seg hjemme. I en tom by. Tanken er å la folk kjenne på en normalitet som alle savner i en tid med utelukkende krisenyheter.

– Det handler om hele verden

– Vi går inn i en høytid og da tror jeg det blir fint for folk å få dette budskapet nå. Høre noe annet. At det kan være godt å kjenne på den tryggheten som håpet gir i det at «vi kjæm tebake». Og dette handler ikke om Trondheim i seg selv, men om enhver by over hele verden, sier Berre.

Myrtoula Røe har blitt godt kjent med Mads Bones og Kyrre Havdal gjennom å være kolleger ved Trøndelag Teater, og var ikke sen med å takke ja til å bli med på «Vi kjæm tebake»-prosjektet.

– Det er utrolig fint å kunne være med på dette som kanskje kan gi folk en følelse av samhold i denne tida. Det er en spesiell tid, og en ensom tid for veldig mange, sier Røe.

Laget sammen, uten å være sammen

Å produsere, spille inn, og lage en sang når det ikke er mulig å møtes fysisk har vært både utfordrende og lærerikt for alle de involverte.

– Vi satt på hver vår kant for å finne riktig toneart, og jeg laget kompet, uten at jeg hørte Myrtoula synge. Og så har hun supplert på sitt eget vis. Vi har ikke hatt mulighet til å lage dette sammen i samme rom, forteller Havdal.

– Vi er som ensomme ulver nå, og da handler det om å gi hverandre ansvar. Vi har sendt av gårde opptak av at Kyrre har spilt inn pianokomp på i-phonen sin, der jeg sang, som en inspirasjons-fil til Myrtoula. Deretter gikk hun inn i studio og fylte dette med sin musikalitet, og leverte en vidunderlig versjon. Så det er noe fint med prosjekter der man ikke har mulighet til å snakke det i hjel, sier Bones.

Selve studioet har Havdal nylig opprettet sammen med blant andre produsent Tore Sandbakken, noe som muliggjorde en slik produksjon i en tid der det meste er stengt.

Regissør Morten Warholm Haugen, og de andre filmfotografene, har fartet rundt alene over hele byen med kameraene sine for å fange øyeblikkene. Menneskene. Og stedene.

Kjente og ukjente trøndere

– Det dukker opp en rekke trøndere, både kjente og ukjente personligheter. Og alle har vært rørende positive til å stille opp i dette prosjektet. Det er vel noe i det at vi alle kjenner på det samme akkurat nå, sier Berre.

– Hele verden er i samme båt. Og da blir vi veldig nær. Dette er en kjærlighetserklæring til Trondheim. Og fordi vi er så tett på byen vår, tror jeg filmen får en universell karakter. Alle har en nærhet til sin by, eller sitt sted, tilføyer Bones.

Den forrige sangen «Trønder» gikk viralt og hadde 1,7 millioner visninger etter bare noen få uker.

– Vi håper mange setter pris på sangen og filmen, og kanskje blir folk litt rørt. Jeg må jo bare innrømme at jeg begynner å grine hver gang jeg hører den, jeg, sier Berre.