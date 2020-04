- Vi må bare beklage dette

Ida (8) og Milla (7) bor bare tretti meter fra hverandre. Den nye hverdagen har gjort at venninnene ikke har sett hverandre på fjorten dager

Saken oppdateres.

Eirik Hoff, styreleder for foreningen Kristin på Husaby, beklager beslutningen.

– Men med den usikre tiden vi har foran oss i forbindelse med koronapandemien, har vi ikke noe annet valg, sier Hoff i en pressemelding som ble sendt ut søndag kveld.

Han vet at mange gleder seg til kulturfestivalen som arrangeres hvert år den siste helga i juni. Konserter, utstillinger og markedet på Venn er noen av de faste ingrediensene.

– Styret har tatt denne beslutningen, og mener det er riktig å gå ut med denne informasjonen allerede nå, selv om arrangementet først er i slutten av juni, sier Hoff videre i pressemeldingen.

Økonomisk tap

Han påpeker også at det allerede er lagt ned et stort arbeid av alle de frivillige ildsjelene som hvert år sørger for en innholdsrik kulturfestival.

– I Skaun er kulturfestivalen Kristin på Husaby ett av de store kulturarrangementene som støttes av både fylkeskommune, kommune og privat næringsliv. Mange lokale kulturaktører deltar hvert år med bidrag av ulike slag, uttaler Hoff.

Avlysningen vil også slå ut negativt rent økonomisk, siden festivalen kun har det ene arrangementet i året og med sikkerhet vil gå på tap i år.

Vurderer digital formidling

Festivalen melder at de ser på muligheten for å gjøre noe digitalt, noe i samme stil som de mange streamingkonsertene som sendes om dagen.

– Slik får folk en liten følelse av at Kristin på Husaby, selv i disse koronatider, hadde et eller annet å by på. Dette vil vi i så fall komme nærmere tilbake til hvis det blir aktuelt, sier Hoff i meldingen.

Alle som har kjøpt billetter til årets arrangement kan ta kontakt for å få refundert disse, opplyser festivalen. Gavekort vil være gyldig for bruk i 2021.

