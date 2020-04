Torsdagskonserten i Olavshallen blir digital

Du får for mye og for lite 3

Saken oppdateres.

Strykere, messingblåsere og Trondheim Vokalensemble utgjør kveldens digitale torsdagskonsert fra Trondheim Symfoniorkester og Opera (TSO) i Olavshallen. Totalt 14 musikere vil være i sving under konserten på om lag 20 minutter. Og den starter klokken 19.30, slik TSO-konsertene i Olavshallen vanligvis gjør.

LES OGSÅ: - Jeg tror ikke det er usunt å plutselig måtte stoppe opp litt

Endelig konsert igjen

– Musikerne ivrer sånn etter å holde konsert nå at de kan knapt vente, forteller Nina Steen, kommunikasjonssef for TSO. Alle ansatte i orkesteret har øvd hjemmefra siden 12. mars, dagen da alt ble stengt, og Wagner-operaen Valkyrien ble avlyst.

Kveldens digitale konsert foregår i Olavshallens lille sal og blir fritt tilgjengelig på TSO og Olavshallens Facebook-sider, og på Adressa.no. Og fordi det må rengjøres og desinfiseres mellom hver gruppe som spiller, må konserten gjøres i opptak.

– Dette blir en live digitalkonsert, selv om det er opptaket vi sender. Konserten blir ikke liggende ute på nettet i etterkant, så det vil bli som en råfersk stream, sier Steen.

LES OGSÅ: – Det er en sårbarhetstid

Kammerkonsert

Du får blant annet høre sangere fra Trondheim Vokalensemble som fremfører et utdrag fra Mozarts opera «Cosi fan tutte». Fire strykere fra TSO fremfører «Polonaise» av Gjermund Larsen og «Presto» av Mozart Divertimento i F-dur. Og til slutt vil sju blåsere spille «In modo religioso» av Alexandre Glazounow, «Allegro grazioso og Vivace» av Ludvig Maurer, og «En liten gut ifra Tistedalen» av Ludvig Mathias Lindeman. Konserten spilles uten dirigent. Musikerne driver seg selv og står spredt på scenen.

– Vi har satt sammen et repertoarprogram slik at alle som savner å være på torsdagskonsertene skal kunne få med seg noe fra TSO i disse tider. Dette er et program som er tilpasset de mulighetene og ressursene vi har nå om dagen. Og det er en smakebit på hva TSO kan gjøre i en kammersammenheng, sier Steen.

Tanken er å by på digitale torsdagskonserter så lenge restriksjonene som følge av koronaepidemien fortsetter. Målet er å få til en konsert på nærmere 45 minutter neste gang. Alt må til enhver tid baseres på gjeldende retningslinjer for hvor mange som kan være sammen på scenen samtidig,

Synliggjøring gjennom digitale kanaler

– Dette er først og fremst et tilbud til folk inntil vi møtes igjen med et liveorkester i Olavshallen. Vi har over lengre tid gjort en del konsertopptak og lagt ut dette på nettsiden vår, men da med hele orkesteret. Nå blir det et mindre ensemble med en ny vri. Og det kan jo tenkes at dette blir noe vi kan tilby publikum fremover også. At vi finner frem til betalingsløsninger som gir folk mulighet til å oppleve TSO live digitalt, avslutter Steen.

LES OGSÅ: Håkon Bleken: – I beste fall blir vi mindre overfladiske. Mindre vulgære