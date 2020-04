Arrangører ber om sommeravklaring – Raja kaller inn til pressekonferanse

Saken oppdateres.

Raja har kalt inn til pressekonferanse klokken 13 lørdag ettermiddag.

Det er foreløpig ikke kjent hva som vil komme fram på pressekonferansen, men Kulturdepartementet opplyser i innkallingen at temaet er regler for store arrangementer denne sommeren.

Det er nå under to måneder til det foreløpige forbudet utløper, og arrangører har bedt om en rask avklaring på hva som vil skje videre.

I forrige uke sa daglig leder Tone Østerdal i Norske konsertarrangører til TV 2 at det er vanskelig å se for seg at man skal kunne gjennomføre en festivalsommer sånn som de pleier, og hun etterlyste et forbud mot å arrangere festivaler.

Uten at regjeringen har lagt ned forbud, vil arrangører som avlyser sitte igjen med det juridiske og økonomiske ansvaret, påpeker hun.

I en epost til Aftenposten tirsdag denne uken skrev Raja at han har forståelse for behovet for en rask avklaring, og at han også ser at det ser svært mørkt ut for en norsk festivalsommer.

– Jeg har antydet at det er vanskelig å se for seg at festivalsommeren vil kunne gå som normalt, etter mitt syn, skrev Raja.

Også innen idretten er de usikre på hva som vil skje til sommeren. Norway Cup er blant turneringene som kan risikere å måtte avlyse.

– Vi holder fortsatt håpet oppe og lyset tent i enden av tunnelen. Tilbakemeldingene vi får fra lag og klubber, er at de setter pris på at vi tenker slik. Norway Cup er viktig for mange, sa Norway Cup-sjef Pål Trælvik til NTB tirsdag denne uken.