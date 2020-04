Forbudet mot store kultur- og idrettsarrangementer forlenges

Her fikk 33 sjåfører fartsbot

Saken oppdateres.

Det opplyste kulturminister Abid Raja (V) på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

På pressekonferansen sa han at regjeringen og helsemyndighetene vil komme med en todelt beslutning. Avgjørelsen om at arrangementer med over 500 deltakere forbys fram til 1. september, er den første beslutningen.

Han opplyste samtidig at en beslutning om arrangementer med under 500 deltakere vil komme torsdag i neste uke.

Som følge av koronaviruset må den tradisjonsrike fotballturneringen Norway Cup avlyses. Det er første gang siden 1976 at turneringen ikke blir avholdt.