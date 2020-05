Sigrid kåret til Årets Spellemann

Økonomiske ytelser må være på et nivå familier og enslige kan leve av

Saken oppdateres.

- Jeg blir helt emosjonell. Jeg har hatt fryktelig lyst på den her, sa 23 år gamle Raabe da hun mottok prisen.

Ålesunds-artisten overtar vandretrofeet fra Alan Walker. Sigrid er kjent for låter som «Don' Kill My Vibe», «Sucker Punch» og «Don't Feel Like Crying».

Årets utdeling av Spellemanns ble annerledes som følge av koronakrisen. Spellemann og NRK deler ut årets Spellemannpriser over flere dager og på flere av NRKs flater.

Artisten ble dermed overrasket med grammofontrofeet under innspillingen av fredagens Lindmo, skriver NRK.