Mediene får krisepakke på 300 millioner kroner

Saken oppdateres.

Ordningen vil være på i alt 300 millioner kroner og vil bli lagt inn i det reviderte statsbudsjettet som skal behandles 12. mai, kunngjorde Raja i sin åpningstale på Nordiske Mediedager onsdag.

Koronakrisen har også rammet en rekke medier hardt. Ifølge en analyse fra Medietilsynet har mediene tapt rundt 930 millioner kroner som følge av svikt i annonsemarkedet, og en rekke medier har vært nødt til å permittere ansatte.

Presseorganisasjonene har tidligere bedt om en krisepakke på 1 milliard kroner, herunder en kompensasjonsordning for bortfall av annonseinntekter på 600 millioner og 300 i midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift de neste fire månedene.

Krisepakken fra regjeringen er på under en tredel av dette. Regjeringen legger opp til at nasjonale medier som har hatt et omsetningsfall på minst 20 prosent i perioden 1. mars til og med 15. juni, kan søke om kompensasjon. For lokale og regionale medier settes grensen til et omsetningsfall på minst 15 prosent i samme periode.

I sin tale rettet Raja en hjertelig takk til mediene for innsatsen under koronakrisen.

– Medienes rolle i å formidle pandemiens utvikling har vært helt uvurderlig, sa kulturministeren.