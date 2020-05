Komiker Jerry Stiller er død

Det som i utgangspunktet var et «problem», er nå blitt en stor fordel for planene til teaterkompaniet

Saken oppdateres.

Jerry Stiller var med i en rekke filmer, og han skrev også en selvbiografi, «Married to Laughter».

Skuespilleren og komikeren er imidlertid mest kjent for rollen som faren til George Costanza i TV-serien «Seinfeld», der han sto for flere uforglemmelige øyeblikk. Han ble nominert til en Emmy-pris for sine prestasjoner i rollen i 1997. Han er også kjent for å ha spilt i tv-serien «Kongen av Queens».

Han døde av naturlige årsaker, opplyser skuespillersønnen Ben Stiller i en Twitter-melding.