Podcast (kommerav ordene «iPod» og «broadcasting») er på langt nær et nytt begrep. Det er faktisk såpass gammelt at ordet har fått sitt offisielle norske ord, nemlig podkast eller poddkast ifølge Norsk språkråd og Bokmålsordboka. Teknologien ble lansert allerede i 2001, men det var først i 2020 at fenomenet ble såpass stort her i landet at det for første gang fikk sin egen «hit-liste».