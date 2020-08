Dette er trøndersk rocks fremtid

Saken oppdateres.

Torsdag er det klart for den 59. utgaven av trøndersk mesterskap i live populærmusikk, TM live. Der skal 20 band og artister konkurrere om 50 000 kroner og tittelen trøndersk mester.

De 20 bandene er delt opp i to ulike uttagninger torsdag. Det er Trondheimsuttagningen, med band og artister fra Trondheim og Trøndelagsuttagningen, der deltagerne kommer fra resten av Trøndelag.

Dette er bandene som kjemper om tittelen.

Trøndelagsuttagningen:

Deadline (Malvik)

Sjanger: Hardrock

Medlemmer: Estela Andreetta (vokal), Robin Granum (gitar), Emil Wiig Pedersen (gitar), Julianne Murbrekk (bass) og Espen Lange (trommer).

Deadline har spilt sammen i snart fem år, og er ifølge seg selv inspirert av sounden av hardrock og metal fra 80-tallet.

- Vi lager musikk fordi vi synes det er vanvittig artig og bare MÅ uttrykke følelsene og opplevelsene våre gjennom musikk.

De deltar i TM live fordi det beste de vet er å stå på scenen og lage show. Bandet har ambisjoner om å fortsette å gi ut musikk og spille flere konserter.

- Hovedscenen på en musikkfestival som Tons of Rock hadde vært sykt kult, så det er helt klart et mål.

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- Spør du vokalist Estela sier hun soleklart Tora Dahle Aagård fra Flatanger, og siden hun har vetorett på intervju stiller resten av bandet seg bak.

Fawlin with the family (Trondheim/Oslo)

Sjanger: Indie/trap

Medlemmer: Simen Moxness Berg (vokal), Einar Eriksen Kvaløy (gitar), Kristian Polanco Olsen (perkusjon) og Alexander Polanco Olsen (bass).

For to år siden startet vokalist Berg prosjektet Fawlin. Siden det har han fått med seg de andre medlemmene og sammen er de Fawlin with the family. Berg har alltid hatt en lidenskap for musikk og synes det er naturlig å drive med.

- Låtskrivingen og prosessen er terapeutisk for meg. Musikk har hjulpet meg gjennom vanskelige perioder i livet.

Han sier at målet er at musikken kan hjelpe han selv og kanskje andre også.

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- Det er jeg usikker på.



Innocent (Orkland)

Sjanger: Rock/metal

Medlemmer: Thomas Mostue Berdal (gitar), Kim Erlend Stoplnes (trommer), Lukas Feller (bass), Mathias Handberg (gitar) og Henrik Strand (vokal).

To av bandmedlemmene har spilt sammen i nærmere ti år, og nyeste tilskudd begynte i fjor. Innocent lager musikk fordi det er morsomt og lidenskapen deres.

- Vi kjenner på mestringsfølelse og får et rush når vi spiller musikken vår.

De synes det gir en fantastisk følelse å stå på scenen, og deltar derfor i mesterskapet.

- En annen grunn er at vi skal vinne hele greia selvfølgelig!

Innocent ønsker å inspirere andre på samme måte som de har blitt inspirert av andre frontfigurer og band.

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- Flere i bandet er glad i norsk rock og metal, men skal vi snakke om trønderske band må det bli Åge Aleksandersen, Anders Jektvik, Dumdum Boys og Hans Rotmo! Da snakker vi bra trøndersk musikk!

Jeremy Wayne band (Texas/Tydal)

Sjanger: Country/rock

Medlemmer: Jeremy Wayne Shiflett (gitar og vokal). Jesper D. Østby (trommer), Morten Eggen (gitar) og Martin Aas (bass).

Bandet har spilt sammen i tre år, og vokalisten forteller at de deltar i TM live fordi de liker konseptet med at gode band og artister får vise seg frem.

- Musikk er en medfødt lidenskap, og jeg håper dette kan hjelpe å skape flere spillejobber rundt om i Norge.

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- Det er vanskelig for meg å nevne én, men alle som skriver og spiller egne låter får tommel opp fra meg.

Main Street Revival (Innherred)

Sjanger: Rock og bluesrock

Medlemmer: Mats Erik Haugskott (gitar og vokal), Christian Almli (trommer) og Per Martin Lyngstad Skjerve (bass).

Bandet har holdt på i ett års tid, og mener selv de fungerer knallbra som trio. De spiller både egne låter og covermusikk.

- Vi lager musikk fordi vi synes det er gøy og noe vi kunne tenkt oss og leve av.

De ønsker å vise hva de er gode for, og har derfor meldt seg på TM live.

- Skulle vi gå helt til topp er planen et album. Vi skal kjøre på så mye vi kan, musikken står fremst for alle tre.

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- Ikke sikker på hva den beste musikken som er gitt ut i år er, men jeg gleder meg veldig til å høre den nye plata til Maldito. Om ikke vår egen plate skulle havne på førsteplass.

Nikolas Wade (Levanger/Harstad)

Sjanger: Country

Medlemmer: Nikolas Wade (vokal og gitar), Sindre Dillan (trommer), Ole Smisetfoss Sørdahl (bass), Felix Singstad (gitar) og Marius Eide Stjern (pedal steel).

Wade tok skikkelig tak i musikken i ungdomsalderen da han begynte å forstå mer av verden.

- Jeg skjønte likevel ikke mye av låtskriving, og det gikk i å synge covermusikk i stua med pappa.

Han sier at musikkdriven hans ble forsterket da hans far døde av kreft for tre år siden, og låtskrivingen løsnet.

- Vi hadde et ekstremt tett forhold til hverandre og musikken.

Wade ønsker å satse på musikken, og føler seg heldig for at han ble plukket ut.

- Jeg sa opp fast jobb og alt for å være blakk og satse på musikken. Får håpe det lønner seg.

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- Jeg hører egentlig ikke på norsk musikk generelt, men det må være den nye plata «Eremitten» fra Chand Torsvik.

Pangea (Stjørdal)

Sjanger: Jazzrock

Medlemmer: Ulrik Lauvås (bass), Håvard Åstum Wahl (trommer), Sigurd Hammerhaug (gitar), Torbjørn Säll (tangenter) og Ole Martin Haugen (trompet).

Bandets medlemmer har spilt sammen i snart fem år. De ønsker å ta lytterne med på en musikalsk reise, og å skape noe nytt.

- Vi meldte oss på TM live første gang i fjor og synes det var en spennende opplevelse. Det var en god plattform å vise oss frem på.

Samtidig legger de ikke skjul på at pengepremien eventuelt vil hjelpe i finansieringen av prosjekter.

Pangea har ambisjon om å komponere sitt eget magnum opus og reise rundt og spille konserter.

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- Det er vanskelig å si hva som er det beste i år, men vi alle i Pangea er veldig glad i Motorpsycho. Og «The Death Defying Unicorn» laget av Motorpsycho og Ståle Storløkken har en spesiell plass i hjertene våre.

Rie Aurora (Malvik)

Sjanger: Singer/songwriter

Medlemmer: Rie Aurora Aagaard.

Rie Aurora har sunget siden hun kunne snakke og spilt piano i cirka åtte år. Hun lager musikk fordi det hjelper henne med egne utfordringer.

- Jeg elsker å opptre og TM live er en stor mulighet for å vise seg frem for mange folk.

Hun vil jobbe med musikk i fremtiden og synes derfor mesterskapet er en fantastisk sjanse.

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- Jeg hører mye på gamle klassikere og liker å oppdage nye skatter, men er ikke så godt kjent med årets musikk fra Trøndelag.

Rita Bolland (Gauldalen)

Sjanger: Countryrock

Medlemmer: Rita Bolland (vokal), Anders Sinnes (gitar), Per Arne Dahl (trommer), Kåre Andreas Lund (bass) og Arild Følstad (piano).

Bandet har spilt sammen siden 2017, men alle musikerne har også andre musikalske prosjekter. Bolland lager musikk fordi hun ikke klarer å la være.

- Ved å lage musikken blir jeg hel, og det gir meg masse energi.

Hun synes det virker som en kul opplevelse at det skal kåres et liveband med egen musikk som trøndersk mester, og meldte derfor bandet på.

- Vår ambisjon er å komme så langt som mulig i TM live. Rita som artist har ambisjon om å gi ut flere nye låter utover året.

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- Astrid S.

Warzaw (Malvik/Orkanger)

Sjanger: Heavy-metal

Medlemmer: Daniel Rønning (vokal), Håvard Alvarez Herjuan (gitar), Trond Jullumstrø (gitar) og Mats Sødahl (trommer).

Warzaw spiller klassisk heavy-metal med en moderne vri, ifølge dem selv. Bandet har kun spilt sammen i noen måneder, men har alle spilt hver for seg siden tenårene.

- Det er en livsstil for oss.

De forteller at de aldri blir leie av å jobbe med å bli bedre låtskrivere, instrumentalister og band.

- Vi synes TM live er et av de kuleste arrangementene i Trondheim og omegn, og sannsynligvis det med mest historie. Å klatre til topps og gå inn i rekkene til vinnere av TM live hadde vært en fantastisk måte å debutere bandet på.

Ambisjonene er å vinne mesterskapet, men de sier seg godt fornøyd med å gjøre seg bemerket.

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- «The End» (album) av Summit, «Eternal Rest» (singel) av Artwork of hate og «Planet Lost» (album) av Kulde.

Trondheimsuttagningen:

Nea & The Regulars (Trondheim)

Sjanger: Soul-RnB-pop med fusion-innslag

Medlemmer: Karin Baadsvik (gitar og vokal), Vebjørn Svanberg Numme (trommer), Alex Tveit Lundemo (bass), Simen Nesset Elstad (keyboard), Lisa Løvgren (vokal), Laura Flora Podoski (vokal) og Nora Furre (saksofon).

Nea & The Regulars tok form i 2018 med tre bandmedlemmer, også har det kommet nye musikere rekende etterhvert.

- Nå er vi sju snasne mennesker, og det har vi vært i omtrent ett år.

De spiller musikk for å gjøre både seg selv og andre glade, og mener at det sannelig var på tide å delta i TM live.

- Ambisjonene våre er å lage bedre og bedre musikk, og dele den med så mange mennesker som mulig.

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- Musikk lar seg ikke kvantifisere.

Jørgen Dretvik (Trondheim)

Sjanger: Progressiv visepønk

Medlemmer: Jørgen Dretvik (gitar og vokal), Ole Jonas Storli (tangenter og trekkspill), Sondre Mikalsen (trommer) og Johannes Kuvås (bass).

Selv om Jørgen Dretvik har spilt med prosjektet alene i fem år, blir TM live første opptreden med bandet. Han bruker musikken til å uttrykke det han ikke får frem gjennom daglig tale. Han mener mesterskapet er et bra tiltak for å backe undergrunnsartister i Trøndelag.

- Det er good feeling, hele opplegget.

Musikken har hjulpet artisten til å føle seg fri, frisk og ekte, og ambisjonen er å gi ut noe som er akkurat det; frigjørende, forfriskende og ekte.

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- Kalandra med Wardruna-coveren «Helvegen».

Blonde Rose (Trondheim)

Sjanger: Frynsete høylytt rock

Medlemmer: Nick Dixon (vokal), Fredrik Øren (gitar), Sondre Øren (gitar), Simen Grimsmo (trommer) og Martin Moe (bass).

Blonde Rose er et relativt nytt prosjekt og har holdt på i bare noen måneder. Og ettersom de begynte å spille sammen midt i en pandemi har det ikke vært en overflod av scener å spille på.

- TM live er en fantastisk mulighet for oss å spre ordet om vår herre, frelser og den hellige treenigheten; Slash, Joe Perry og Steven Tyler.

At bandet har store ambisjoner er det ingen tvil om:

- Verdensherredømme.

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

⁃ Rotten Apples med «Live acoustic».

Ice Cream For Astronauts (Trondheim)

Sjanger: Alternativ rock

Medlemmer: Olai Wanvik (gitar), Lisa Løve (vokal og synth), Odne Stene (gitar), Sondre Kotsbakk (bass) og Jonathan Følsvik (trommer).

Bandet begynte som et coverband i 2017, men fant fort ut at de ville har utløp for kreativiteten og begynte å lage egen musikk.

- Én av fordelene med å skrive egen musikk er at vi kan formidle en sound og er budskap vi verdsetter.

De deltar i TM live for å nå ut til flere og har et mål om å gi ut egen musikk i løpet av vinteren.

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- Det må være den nyeste skiva til Haunted Mansions, «Rebel News». Vi snublet nylig over bandet, og musikken har utrolig god vibe.

Kamikazi & Sino (Trondheim/Røros)

Sjanger: Rap/hiphop

Medlemmer: Kevin Ndungu (rap) og Svend Agne Strømmevold (rap).

De to rapperne har spilt hver for seg i over 15 år i Shogunz og Hvite Løgner, nå har de slått seg sammen til en rap-duo og står begge på scenen torsdag kveld.

Ndungu forteller at de deltar for å representere Trondheim by og at de vil vise frem talentet sitt.

- Musikk er vår lidenskap, vi har alltid hatt det i sjela.

Rap-duoen har store ambisjoner og drømmer stort.

- Vi vil ta over verden!

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- Her må vi bare gå for de unge talentene i Snøstorm.

Kartanka (Trondheim/Finnmark)

Sjanger: Verdensmusikk

Medlemmer: June Sommer Strask (vokal), Trond Arild (native flute), Raino Sommer (perkusjon), Runar Dahl (gitar) og Knut Viken (kontrabass).

Kartanka er et norsk-samisk etnoband som har spilt sammen i cirka ett år. Bandet bruker joike-elementer og synger på samisk.

- Vi liker å formidle musikalske fortellinger og stemninger, og er med i TM live for erfaringen og for å vise at vi er her. Vi er jo et nytt band.

De ønsker å produsere ferdig og gi ut sitt første album, og spille flere konserter.

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- Det er vanskelig å si, det er utrolig mye bra musikk her.

Maldito (Trondheim)

Sjanger: Rock

Medlemmer: Vegard Trenmo Ring (vokal og gitar), Bendik Brevik (gitar), Jon Olav Alstad (bass) og Gard Rognskog Nødset (trommer).

Bandet sier at de har røtter i 70-talls bluesrock og har spilt sammen i snart seks år.

- Det gir oss noe helt spesielt å delta i det kreative samspillet vi har, og vi kommer til å fortsette med det helt til vi ikke gidder lengre.

De ønsker å ta del i den trønderske musikkscenen og meldte seg derfor på TM live.

- Vi ønsker selvfølgelig å vinne også. Det ville hjulpet på med å finansiere vårt debutalbum.

Maldito har ambisjoner om å leve av musikken, spille inn plater og turnere verden over.

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- Vi er alle ganske enige i at Motorpsycho og Ole Paus gjør noe helt spesielt.

Nebula Horizon (Trondheim)

Sjanger: Alternativ rock

Medlemmer: Tor Erling Hilmarsen (gitar), Erlend Moe (vokal), Åsmund Arnesson Rise (trommer) og Henrik Engum Nilsen (bass).

Bandet har spilt sammen i litt over ett år og prøver å uttrykke følelser og ideer gjennom lyd.

Nebula Horizon tror de ble valgt ut i mesterskapet siden de er underdogs, men de har likevel høye ambisjoner.

- Vår største oppgave er å nå det globale markedet, men hovedfokuset vårt er selvfølgelig å ha det gøy.

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- Først vil jeg nevne Combos. Anbefaler alle å sjekke ut «Steelo» som de ga ut i mai. Men den beste mener jeg likevel er albumet «Made from Siri» av Moving Oos, et must på alle spillelister.

Reckless Souls (Trondheim/Kristiansund/Tromsø)

Sjanger: Rock 'n' roll!

Medlemmer: Stian André Solem Småli (gitar), Nikolai Eilertsen (gitar og vokal), Espen Brevik (trommer) og Fa Maria (bass).

Reckless Souls har vært aktive siden 2013 og har deltatt i TM live flere ganger.

- Det er en legendarisk konkurranse.

Ettersom 2020 er et spesielt år mener de det er unikt å delta i årets mesterskap.

- Pengepremien er klart et stort trekkplaster, men vi spiller for oss selv og for å vise frem ny musikk.

Det viktigste for Reckless Souls er å lage den beste musikken de kan, spille rå show, ha det gøy og skape minner.

- Alt utover det er bonus!

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- Både våre venner i Waste A Saint og Gnukk har gitt ut noen rå låter i år.

Snøstorm (Trondheim)

Sjanger: New core

Medlemmer: Leo Davadi Sundli (vokal og gitar) og Gustav Engevik Kristiansen (trommer).

Snøstorm har spilt sammen i litt over to år, og lager musikk fordi de mener det er det kuleste som finnes i hele verden.

De har ambisjoner om å spille oppvarming for favorittbandet deres Falling in Reverse og deltar i TM live fordi de elsker å spille.

- Og en konkurranse gjør det ekstra spennende.

- Beste musikken fra Trøndelag i år?

- Vi kjenner ikke til mange band som spiller slik musikk vi liker i Trondheim, i alle fall ingen som har gitt ut musikk i år.

Flytter ut

- Det viktigste for oss er å vise frem lovende artister for publikum, sier leder i TM live John Otto Sunde.

Sunde forteller at årets mesterskap skjer på tilnærmet lik måte som tidligere.

- Vi har først en uttagning på torsdag med de 20 beste bandene og artistene fra søknadsbunken. Og på fredag er det finale med seks band, sier han.

Fra hver av de to uttagningene plukkes det torsdag ut tre band som skal stå på scenen igjen fredag og kjempe om tittelen som trøndersk mester i live populærmusikk.

- Det gir oss 20 timer mellom finalebandene er satt til de står på scenen igjen, sier Sunde.

Under uttagningene torsdag spiller bandene kun én låt hver, mens fredag får finalistene vist litt mer av repertoaret sitt.

Avstemningen foregår på samme måte som tidligere med en miks av publikumstemmer og dommerpoeng fra juryen. Mesterskapet tar plass på Stormfestivalen utenfor Kafé Skuret på Fosenkaia.