- Helt rått at det er folk fra 12 til 68 år som melder seg på

Saken oppdateres.

Torsdag ettermiddag var det semifinale i TM live, trøndersk mesterskap i live populærmusikk. Av 20 deltakere valgte dommerpanelet og publikum sine seks favoritter. Tre fra trondheimsuttagningen og tre fra trøndelagsuttagningen.

Med 20 artister på scenen blir det variert. Publikum får presentert alt fra sår sang av Rie Aurora, til hard metall av Innocent og rett over i Tydal-country med Jeremy Wayne og hans countryrock.

- En reise i tre steg

Etter en variert lineup med ti artister fra Trondheim og ti artister fra resten av Trøndelag var det bred enighet blant både publikum og dommere om at Nea & The Regulars, Snøstorm, Blonde Rose, Deadline, Pangea og Nikolas Wade er finalister.

- Det er artig, for vi hadde veldig lyst til å spille mer, sier frontfigur i Nea & The Regulars Karin Baadsvik.

Bandet forteller at opptredenen føltes litt som å bli kasta inn i en tørketrommel og dratt ut igjen, ettersom de kun spilte en låt.

- Vi snakka litt om det på forhånd, fordi vi kommer gjerne skikkelig inn i det etter et par låter, men i dag måtte vi komme i gang med en gang, sier Baadsvik.

Fredag skal de igjen stå på Stormfestivalscenen, men denne gangen med tre låter.

- Det blir en reise i tre steg, og vi skal prøve å gjøre det litt helhetlig, sier saxofonist Nora Furre.

Overrasket duo

De to guttene i Snøstorm, Leo Davadi Sundli og Gustav Engevik Kristiansen, synes det var artig å stå på Stormfestivalscenen igjen.

- Det er kjempeartig. Jeg elsker denne scenen og alle folkene som kommer hit, sier Sundli.¨

Bandet spilte nemlig oppvarming for Djerv der tidligere i sommer.

Ifølge Kristiansen gikk torsdagens opptreden greit.

- Jeg synes det gikk bra bortsett fra da jeg mistet ledningen, sier Sundli, og sikter til et kort sekund der kabelen falt ut av gitaren.

De forteller at finaleplassen kom overraskende på.

- Jeg synes de andre var så flinke, sier Kristiansen.

- Ja, det var dyktige folk vi spilte med, legger Sundli til.

Den unge duoen er godt fornøyd med finaleplassen og håper på det beste når de igjen står på scenen fredag.

- Men det er vanskeligere å vinne enn å gå videre, mener Sundli.

Et viktig tilbud

Dommerne Markus Sletten og Jon Vu-Yen Nguyen mener TM live er et godt lavterskeltilbud.

- Hvis vi ikke har tilbud som dette kommer ikke våre unge lokale talenter noen vei, sier Sletten som blant annet jobber med Trondheim konsertkollektiv og som bookingsjef for Trondheim Calling.

- Det er fint å ha en aktør som ikke bare gir penger til en vinner, men også eksponering og konstruktive tilbakemeldinger til resten av deltakerne, sier Nguyen som jobber med blant annet Pstereo, Byscenen og Bakkefestivalen.

- Og så er det veldig kult at formatet er tilpassa året i år, mener Sletten.

De sier det er stort spenn blant deltakerne både i sjanger og alder.

- Det er helt rått at det er folk fra 12 år og opp til 68 år som melder seg på, sier Nguyen.

Han var også med på demoutvelgelsen i forkant, og visste litt om bandene i forkant av semifinalen.

- Det er høyt nivå på alle dem som deltar, og noen skiller seg ut. I dag var det bred enighet om resultatet, sier Nguyen.

Leder i TM live, John Otto Sunde synes utvelgelsen har gått veldig fint.

- Jeg var litt bekymret for logistikken med to utvelgelser på samme dag og et tidsskjema som må holdes, men jeg er veldig fornøyd, sier han.

Han synes det har vært et godt samarbeid og sier seg fornøyd både med smittevern og artister.

- Så er det stas at folk får se den store variasjonen av trøndersk musikk, sier Sunde.

Finalen fredag sendes direkte på adressa.no.