- Det var helt fantastisk, herregud, helt nydelig, sier Ulrik Lauvås, bassist i Pangea, etter å ha fått beskjeden.

Han forteller at han egentlig hadde avskrevet hele seieren på grunn av nivået blant de andre deltakerne.

- Det kom som et sjokk. Jeg skjønte det ikke før dommerne sa Pangea, selv om de sa kontinent på forhånd. Jeg tenkte det måtte være et av de andre bandene, sier Lauvås.

Slipper debutalbum

Pangea er ifølge dommerne et band med bredt spekter, interessante melodiføringer og av internasjonal kvalitet.

- Det er dyktige musikere som koser seg på scenen. De spiller med smakfullt med følsomhet og er et band vi mener er klart for det store kontinentet, sa juryformann Martin Mulholland da han avslørte vinneren.

Alt dette til tross for at de ikke har noe vokal i musikken sin, men en frontfigur på trompet.

- Det er sykt at de har valgt noen som ikke synger til å vinne. Vi fokuserer mye på melodiene og at det skal være en sammenheng mellom dem. Hvis du hører albumet skjønner du det, sier Lauvås.

Akkurat nå er nemlig Pangea på vei ut med sitt debutalbum «Storm» som kommer allerede fredag 28. august.

- Vi har holdt på med albumet lenge, og pengene vi vant skal gå til få kjøpt litt vinyl og merch og lignende. Og så skal det hjelpe oss på vei med plate nummer to, sier Lauvås og forteller at de allerede har begynt å jobbe med album to.

Tredje dag på Stormfestivalen

To av bandets musikere bor studerer på svensk side av grensen, og trompetist Ole Martin Haugen kom faktisk til Trondheim for 14-dager siden, kun for å være i karantene og spille på TM live. Og når man har vært i karantene kun for en konsert, er det viktigste å ha det bra på scenen.

- Vi hadde en pep-talk like før vi gikk på scenen og ble enige om å spille og ha det gøy. Det er en god mulighet, men det viktigste var å ha det så gøy som mulig, sier Lauvås.

Lørdag kveld går de igjen på scenen på Stormfestivalen, for tredje dag på rad. Denne gangen som oppvarmingsband for fjorårets vinnere The Impossible Green og med et fult sett.

- Vi kommer faktisk uoffisielt til å debutere albumet vårt, ettersom vi skal spille det fra start til slutt, sier han.

- Hvordan blir feiringen nå da?

- Vi tar vel ei øl og koser oss litt til, men det blir tidlig kveld. Vi skal tidlig opp igjen til lydprøve i morgen, og vil være klare for å gi alt, sier Lauvås.

Bredt spekter

Dommer Linda Melsom, prosjektmanager i Indie Recordings, synes det var høyt nivå på TM live-finalen.

- Noe av det som er fint med TM live er at det er spenn mellom sjangrene og kategorier. Det er ikke bare ett uttrykk. Jeg ser også at det «pleaser» publikum. Fans som kom for å se glamrock likte også Nea & The Regulars og Pangea, sier hun.

Hun synes ikke minst at vinnerne var veldig dyktige.

- De hadde godt samspill, originalt lydbilde og er veldig tidsriktige, sier Melsom.

Dommerne av TM live-finalen 2020 var Børre Johnsen, Martin Selen, Linda Melsom, Tobias Østerdal og Martin Mulholland.

