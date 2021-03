Kommunen måtte avlyse alle prisutdelinger. Denne uka hyllet de både bygg og kulturpersonligheter

Saken oppdateres.

Plan var å dele ut Mangfoldsprisen, Frivillighetsprisen, Byggeskikkprisen, Energiprisen og Kulturprisen festforestillingen, «Prisdryss», i Olavshallens 15. januar 2021. Prisvinnere, juryer og andre involverte var invitert til både utdeling og kulturinnslag fra flere av byens kulturaktører og talenter.

Men den uforutsigbare smittesituasjonen gjorde at kommunen valgte en digital løsning i år.

Se sendingen fra Trondheim kommune her:

Torsdag sendte du ut den digitale prisutdelingen, ledet av kultur- og næringsdirektør Ola By Rise, med ordfører Rita Ottervik og varaordfører Mona Berger som prisutdelere.

Bykunstner Jovan Pavlovic, Øystein Dolmen og dansere fra tredje trinn på danselinja på Trondheim katedralskole bidro med kunstneriske innslag i løpet av den halvtimes lange sendingen.

Dette er vinnerne for 2020:

Mangfoldsprisen:

Syrisk kvinneorganisasjon for utvikling i Norge, SKUN

«SKUN ble etablert etter initiativ fra kvinner med innvandrerbakgrunn for fire år siden. Organisasjonen har store og ambisiøse mål i sitt arbeid med å bidra til et flerkulturelt fellesskap i Trondheim. SKUN setter menneskerettigheter, kvinners frihet og likestilling høyt, og er opptatt av å utvikle kulturell forståelse og integrering av innvandrerkvinner i det norske samfunnet.

Selv om SKUN er en kvinneorganisasjon, er den opptatt av at integrering gjelder like mye for menn samt barn og unge. I flere av deres aktiviteter inviteres derfor familiene med. De er opptatt av at alle skal lære norsk, men arrangerer også kurs i arabisk for nordmenn. Integrering og inkludering innebærer anerkjennelse av hverandre, på tvers av nasjonalitet og bakgrunn. SKUN arbeider for en stor gruppe innvandrere som har kommet til byen vår etter krigen i Syria startet».

Frivillighetsprisen:

Røde Kors sin ungdomsarena Fellesverket

«Aktivitetshuset for ungdom bidrar med en sosial møteplass for ungdom gjennom ansatte i organisasjonen, men først og fremst gjennom ca. 50 frivillige. De skaper en sosial møteplass, motvirker ensomhet og sosial ekskludering og jobber på tvers av kulturell, religiøs og sosial bakgrunn.

På Fellesverket opplever ungdom som møtes et fellesskap der de kan føle seg hjemme. Alt skjer i rusfrie rammer med trygge voksne som bidrar til en attraktiv møteplass. Rundt 1300 unike ungdommer benytter tilbudet. De frivillige bidrar til mening og håp i hverdagen for mange unge som trenger fellesskapet dette tilbudet gir».

Energiprisen:

Eksperimentboliger Svartlamon ved Nøysom Arkitekter, Svartlamon boligstiftelse og husbyggerne/beboerne

«Ved årets pristildeling la juryen vekt på at det å redusere energibruk og dermed klimautslipp handler om mer enn tradisjonelle (tekniske) energisparetiltak. Det forbrukes svært mye energi og materielle ressurser for å bygge og utstyre moderne lavenergihus. Det kan derfor ta mange tiår år før gevinsten ved lavere klimautslipp per år oppveier den faktiske miljø- og klimabelastningen ved nybygging», skriver juryen.

«Årets prisvinner representerer en motvekt til denne byggemåten, både når det gjelder utforming, organisering, bygging og ressursbruk. Juryen ønsket å premiere Eksperimentboligenes konsept, som er å bygge energi- og ressursvennlig med gjenbruk, bygge rimelig, bygge med egeninnsats, og ikke minst det å bygge nøkternt og arealeffektivt i en byøkologisk og boligsosial kontekst», skriver juryen.

Juryen oppsummerer at «eksperimentboligenes originale svar på både miljømessige og sosiale utfordringer kan vise vei for nytenkning i kommunens boligsatsing. Prosjektet er samtidig en inspirerende tankevekker når det gjelder byggebransjens energi- og klimautfordringer».

Energiprisen, hedrende omtale:

MAX-bygget ved KLP Eiendom

«Juryen berømmet hvordan det utdaterte bygget er blitt oppgradert til et moderne og innovativt nær nullenergihus. Omfattende ombruk er kombinert med avanserte og smarte energiløsninger og nyvinninger, og bygget vurderes å ha en betydelig signaleffekt.

Byggeskikkprisen

Pir II arkitekter, Key arkitekter og Koteng AS for Krambugata 2, med hovedleietaker DIGS

«Vinneren er et prosjekt som aktiviserer Midtbyen og tilfører gode kvaliteter til gater og byrom. Bygget er et godt eksempel på nennsom fortetting i en kompleks bystruktur, hvor man har lyktes med å lande et moderne formspråk og stort romprogram innenfor Midtbyens skala og uttrykk», skriver juryen.

«Bygget er formsterkt og har et moderne, nærmest ikonisk, uttrykk. Likevel spiller det godt på lag med både Folkebiblioteket og Husbanken. Alle de tre store bygningene er kledd i tegl. Dette skaper gode rammer for Peter Egges plass og den enhetlige materialpaletten demper den noe brokete situasjonen», heter det videre i begrunnelsen.

«Antikvariske utgravninger på tomta ble utført samtidig som bygget var på tegnebrettet. Planene måtte underveis endres for å tilpasse seg de sensasjonelle funnene som dukket opp i grunnen! Her fant man det som høyst sannsynlig er Olav Haraldssons Klemenskirke, reist rundt år 1015. Det var i denne kirken Olav den hellige lå begravet før han ble flyttet til Nidarosdomen», avslutter juryen.

Byggeskikkprisen, hedrende omtale

Boligprosjektet i Mellomila 55–57 ved Koteng Jensen AS, Odd Thommesen arkitekter og Agraff arkitekter

Prosjektet består av en kvartalsbebyggelse med leiligheter mot Ilsvika, i tillegg til seks rekkehus mot Ilsvikøra. Den nye bebyggelsen glir flott inn sammen med både de lave trehusene og den mer bymessige kvartalsstrukturen i området, og bidrar til å skape et attraktivt gatemiljø

Kulturpriser:

Kulturprisen, det profesjonelle kunst- og kulturområdet:

Per Ananiassen

«Han har i en årrekke ledet en av byens sentrale scenekunstinstitusjoner. Han var dramaturg ved Trøndelag Teater fra 2001 til 2008, og fra 2008 og ut 2020 var han leder ved Teaterhuset Avant Garden. Han ledet arbeidet med planlegging, finansiering og innflytting i Rosendal teater, som er et fantastisk løft for teaterbyen Trondheim. Samtidig skiftet også teaterhuset navn til Rosendal internasjonale teater».

Kulturprisen, fritidskulturlivet:

Jødisk kulturfestival

«Festivalen har som formål å presentere en av byens minoriteters kultur for et bredt publikum i byen. Gjennom sitt program viser festivalen hvordan religion, språk, tradisjon og historie har påvirket ulike kunstformer, og gitt impulser til nye uttrykk», heter det i juryens begrunnelse.

«Festivalen er en brubygger mellom jødisk kultur- og religionsutøvelse og byens befolkning som gjør den svært viktig for Trondheim. Mangfoldet i kulturuttrykk og tilbud til ulike aldersgrupper. Festivalen hadde 10 års-jubileum i 2020, og har vokst seg stor gjennom ildsjelers og mange frivilliges innsats».

