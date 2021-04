Tårevåt dansk regissør hyllet sin avdøde datter

- Noen ganger steinet de dem i burene, jeg har også hørt at de helte kokende olje over dem

Den danske filmen, som tar utgangspunkt i en teori om alkoholpromille som er forbundet med den norske psykiateren Finn Skårderud, var storfavoritt og fikk prisen under utdelingen natt til mandag norsk tid.

Den trønderske filmfotografen Sturla Brandth Grøvlen var hovedfotograf på filmen.

– Dette er mer enn jeg kunne ha sett for meg, bortsett fra at det er det jeg alltid har sett for meg. Og her er jeg nå. Det er fantastisk, sa regissør Thomas Vinterberg i sin takketale.

– Siden jeg var fem har jeg skrevet taler til dette, sa Vinterberg.

Gråtkvalt takketale

Vinterberg var til stede på seremonien i Los Angeles. Der fortalte han gråtkvalt om datteren Ida, som døde like etter at filmingen hadde startet.

– Vi ville lage en film som feirer livet, og fire dager ut i filmingen skjedde det forferdelige. En ulykke på motorveien rev datteren min fra meg. Vi savner henne og elsker henne, sa Vinterberg før han måtte ta en pause for å håndtere følelsene.

– To måneder før hun døde var hun i Afrika og leste manuset til filmen, og glødet av entusiasme. Hun skulle være i filmen. Og hvis noen tror hun er her på et vis, kan dere se henne klappe her sammen med oss. Vi laget denne filmen for deg, Ida. Du har vært del av dette mirakelet, sa Vinterberg.

Stille i to uker

Den norske hovedfotografen på filmen har tidligere fortalt om hvordan dødsfallet preget hele produksjonen. Ida Vinterberg ble 19 år.

– Da Ida døde, holdt vi produksjonen stille i to uker før vi langsomt startet opp igjen. Det er klart det påvirket oss alle sammen, og jeg tror da også at det påvirket hvordan filmen ble. Jeg tror den ble mer livsbekreftende og mer leken i forhold til den retningen vi opprinnelig var på vei, har Brandth Grøvlen sagt til NTB.

– Det å lage film var liksom ikke så viktig i denne situasjonen, men samtidig var det utrolig viktig å være sammen med alle som jobbet på filmen. Jeg tror det ga en stemning av at vi tok mer ansvar og at vi fikk et sterkt samhold som mennesker, ikke kun som kollegaer.

- Fornøyelse å jobbe med

Sturla Brandth Grøvlen fortalte til Adresseavisen i forkant av Oscar-seremonien at han gjerne skulle sittet oppe hele natten med champagnen på kjøl, men han startet innspillingen av en ny film tidlig mandag morgen.

- Kanskje sette på vekking til klokka 03.00, og se en times tid av showet og håpe det klaffer tidsmessig, sa han.

- Vi tenkte på den som en typisk skandinavisk film, en veldig dansk historie, og var usikre på om hvordan den skulle bli tatt imot i resten av verden. Men så har det gått svært bra, og den er jo også tatt imot med stor kjærlighet i USA, sa filmfotografen til Adresseavisen. Hans foto er fremhevet av flere anmeldere som en av suksessfaktorene i filmen.

- Det er en absolutt fornøyelse å jobbe med Thomas. Han er en fin fyr som jeg omgås med også privat. Vi henger mye sammen. Nå sitter han i karantene i Los Angeles i påvente av søndagens utdeling, og jeg vet han er svært spent. Jeg synes det er veldig spesielt å ha en kompis som faktisk er nominert til Oscar blant flere filmverdens ledende regissører, sa han.

Gi slipp på kontrollen

Selve filmen handler ifølge regissøren om å vise fram hvordan man kan gi slipp på kontrollen over livet.

– Det er en film om fire fordervede, hvite fulle menn som lærer barn å drikke, sa Vinterberg til latter fra salen i Los Angeles.

Regissøren trakk spesielt fram Mads Mikkelsen, som har hovedrollen i filmen.

Vinterberg var også nominert i kategorien beste regi, men der var det Chloé Zhao som vant for sin film «Nomadland».