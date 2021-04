Operafavoritt vises på adressa.no

«Søvnige» Biden har for alvor våknet

Saken oppdateres.

- Det har vært litt av et løft å få til denne store produksjonen, forteller sjef i Opera Trøndelag Lars Eggen, som er glad for at flere enn de totalt publikummerne 600 i salen får oppleve storsatsingen med mange populære trønderske solister involvert.

Flere på scenen enn i salen

I alt 120 sangere, musikere og dansere er på scenen i løpet av forestillingen som vises for 100 publikummere i Kimen. At de kan operere med så mange på scenen skyldes at ensemblet er delt inn i mange kohorter. Operakoret er i seg selv delt i tre kohorter, som er fordelt på forskjellige steder i scene og sal.

- Danserne fra kulturskolen og elevene på operaskolen møter resten av ensemblet på scenen, men utenfor selve scenen har vi ikke møttes på flere måneder. Det er ganske pussige tider, sier Lars Eggen, som selv spiller en rolle i oppsetningen.

Oppsetningen kan du se direkte her på adressa.no fra klokken 19 fredag.

Mange ønsker å se forestillingen

Opera Trøndelag har samarbeidet med Operaen i Kristiansund om oppsetninger, og det skjedde også i år. Czardasfyrstinnen i Ronald Røviks regi skulle hatt premiere i Kristiansund i februar, men ble utsatt til mars. Da rakk de å spille tre av seks forestillinger, men uten kor, før nye restriksjoner kom og de måtte stenge ned. Kimen i Stjørdal er en mye større sal enn Festiviteten i Kristiansund, og kan ta imot 100 gjester under nåværende smitteregler.

- Men det er mange flere som ønsket å se denne oppsetningen, som har slått veldig godt an i Stjørdal. Så det er veldig flott at vi nå kan vise dette frem til flere gjennom denne streamen, sier Lars Eggen.

Strømming av publikumsforestilling

- Det er grunn til å presisere at dette ikke er en ren tv-produksjon, men en direkte strømming av en forestilling med publikum i salen, sier Eggen. Men det er en avansert produksjon, med fire kamera og tre teknikere som bare jobber med streaming-produksjonen. Kimen har nylig investert en million kroner i utstyr som gjør dette mulig, i tillegg til at det er leid inn ekstern kompetanse, som blant annet har erfaring fra strømming av Trondheim symfoniorkesters konserter.

Sterke trønderske solister

De profilerte trønderske solistene i ensemblet i Czardasfyrstinnen, Camilla Vist, Sunniva Unsgård, Are Hembre og Torstein Fosmo, har bidratt til å gi oppsetningen en ekstra snert. Den varme mottagelsen stykket har fått skyldes nok også stykket i seg selv. Czardasfyrstinnen er en av verdens mest populære og kjente operetter, med et forrykende kjærlighetsdrama mellom Sylva, den livlige cabaret-stjernen fra enkle kår, aristokraten Edwin, og hans kusine Stasi.

- Jeg tenker at operetter og lettere operaer er det vi bør holde på med i Opera Trøndelag. De kan tilpasses lokale forhold, og med det utfyller vårt repertoar og Trondheim Symnfoniorkester og Opera hverandre, sier Eggen, som legger til at de også var heldige med årets repertoarvalg. Fjorårets oppsetning, Turandot, var mer omfattende og hadde ikke latt seg gjennomfør i årets smittevernsregime.

Program også i pausen

Czardasfyrstinnen starter fredag klokken 19.00 og holder på i tre timer inkludert pause. - Men det er all grunn til å bli sittende i sofaen også i pausen. Vi har et bredt program da også, blant annet med presentasjon av Ingunn Ystads utstilling i Kimen og intervju med arkitektene bak Kimen kulturhus, forteller Lars Eggen.

Czardasfyrstinnen på adressa. no fredag klokken 19.00:

Operette i tre akter av Emmerich Kalman

Tekst av Leo Stein og Béla Jenbac

Oversettelse Wilhelm Sandven

Dirigent: Torodd Wigum // Eva Holm Foosnæs

Regi: Ronald Rørvik

Scenografi: Gjermund Andresen

Kostymedesign: Anette Werenskiold

Lysdesign: Ingrid Skanke Høsøien

Koreografi/regiassistent: Toni Herlofson

Kormester: Eva Holm Foosnæs

Camilla Vist (Sylva Varescu)

Espen Langvik (Edwin Ronald)

Ole Andreas Silseth (Boni Káncsiánu)

Sunniva Unsgård (Anastasia «Stasi» von Eggenberg)

Torstein Fosmo (Feri von Kerekes)

Carsten Stabell (Leopold Maria, fyrste av Lippert-Weylersheim)

Eli Stålhand (Anhilte, Fyrst Leopolds gemalinne)

Lars Eggen (Eugen von Rohnsdorff)

Are Hembre (Tango-crooner)

Medvirkende:

Opera Trøndelags Kor

Opera Trøndelags Orkester

Trio No Treble

Operaskolen

Dansere fra Stjørdal Kulturskole

Les mer på www.operatrondelag.no