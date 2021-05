Tix er klar for finalen

Hylles for bragd i Trondheim. Nå drar hun til Oslo for å hjelpe Støre i valgkampen

Saken oppdateres.

– Det er det største jeg har opplevd. Ferdig. Punktum. Takk, sia Tix på direkten på NRK etterpå.

– Jeg vet at denne låten betyr så mye for så mange, legger han til.

Han forteller at han mistet lydproppen i øret underveis.

– Og jeg hørte publikum synge med, sier Tix om fremføringen av «Fallen Angel», Norges bidrag i Eurovision Song Contest.

Andreas Haukeland, alias Tix, var den niende artisten på scenen. Til sammen deltok 16 land i tirsdagens semifinale. 10 av dem er videre til finalen i Rotterdam på lørdag.

Da finalistene ble kunngjort i tilfeldig rekkefølge, ble Norge lest opp først. Også Israel, Russland, Aserbajdsjan, Malta, Litauen, Kypros, Sverige, Belgia og Ukraina kvalifiserte seg.

Ny semifinale på torsdag

«Fallen Angel» er skrevet av Tix sammen med Mathias Haukeland og Emelie Hollow. Før semifinalen lå låten på sjuendeplass hos spilleselskapene, ifølge den samlede oversikten til Eurovisionworld.

Den andre semifinalen går av stabelen på torsdag, og også der kvalifiserer ti land seg. De får selskap i finalen av arrangørlandet Nederland og «de fem store» i EBU – Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia.

– Reagerer på scenelyset

Som under de to siste prøvene tok artisten av seg brillene under mellomspillet på låten.

– Det er dritvanskelig å gjøre. Det er noe av det vanskeligste jeg kan gjøre på en scene. Under prøven i dag var det litt enklere å ta dem av, for jeg hadde ikke like mange tics i øynene. Men det kommer mye uansett, for jeg reagerer på scenelyset, fortalte artisten til NTB før semifinalen.

Tics beskrives blant annet som plutselige og hurtige, ufrivillige bevegelser ved Tourettes syndrom, som Tix har vært åpen om at han har.

Trøndere på scenen

Med seg på scenen hadde Tix Eivind Dundas og John Masaki fra henholdsvis Trondheim og Lensvik. De syngende og dansende demonene fikk trua etter juryvisningen på mandag.

– Det blir uhyre spennende, og vi må bare gjøre jobben vår. Det er helt umulig å si hvordan det slår an der ute, men vi tror og håper, sa Dundas før delfinalen.