Sprudlende norsk komedie

Hylles for bragd i Trondheim. Nå drar hun til Oslo for å hjelpe Støre i valgkampen

Saken oppdateres.

Endelig kommer Yngvild Sve Flikkes andre spillefilm på kino. Den fikk mye ros da den åpnet Tromsø Internasjonale Filmfestival i januar. Den har fått strålende internasjonal mottagelse i Berlin og Texas. I anmeldelsen ved verdenspremieren skrev Terje Eidsvåg at: «Ninjababy» er råere, dristigere, morsommere og enda mer velspilt og gjennomført» enn Sve Flikkes spillefilmdebut «Kvinner i for store herreskjorter» fra 2015.

23-årige Rakel i store ullgensere er en råere og helt annen type enn Sigrid i herreskjorte. Ved starten på filmen får hun til sitt store sjokk vite at hun er gravid og lengre på vei enn hun trodde var mulig. Hun er samboer og lever livet ansvarsløst med venninnen Ingrid. Hun har verken lyst på eller rom for et barn i livet sitt. Med et noe utsvevende sexliv er hun dessuten usikker på hvem som er faren.

Det er noe rufsete, tett på og uvørent over filmen som gir den særpreg og en tone som kler historien, og matches av lyd og bilder. Det er uvant, men befriende å se en film fra Oslo uten lekre bilder fra pent stylede leiligheter og gjennomfotograferte bybilder. Det vekselvis morsomme og beklemmende rett-på-sak-grepet er avhengig av at skuespillere og spillestil fungerer. Det er filmens sterkeste kort.

Kristine Kujath Thorp er strålende i hovedrollen som ufrivillig gravid som hater Abba og blir rasende når venninnen sier at jakten på barnets far ligner på opplegget i «Mamma Mia».