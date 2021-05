Tix i Eurovision-finalen: – Dere er ikke alene

Fredrik tar over stafettpinnen: – Jeg har alltid visst at jeg skulle innenfor disse veggene

Det brødrene gjorde for 50 år siden ble starten på et økonomisk mirakel

Saken oppdateres.

Nå venter artistene på folkets dom.

For øyeblikket ligger Norge på en 14. plass på den samlede lista over spillselskapenes odds.

– Jeg tror jeg må forbedere en liten takketale, uansett hvordan det går, og tenke litt på ordene mine, sa Andreas Haukeland, kjent som Tix, til NTB før finalen.

– Folk skal vite at jeg har gjort så godt jeg kan. Og hvis noen tenker at jeg har gjort så godt jeg kan, så har jeg gjort dobbelt så mye som det igjen. For her har vi virkelig stått på.

Tix framførte «Fallen Angel» som den 22. artisten på scenen lørdag kveld.

Les om Lisa og familien i Trondheim som hører på Tix hver dag.

– Det første jeg gjør etter Eurovision, er å begynne planleggingen av konserten i Oslo Spektrum. Eller konsertene, sier han.

– Så det blir flere?

– Ja, jeg må jo få med alle som har lyst, sier Tix, som egentlig heter Andreas Andresen Haukeland.