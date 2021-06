Forfatteren Lucinda Riley er død

Har anmeldt to personer for brudd på karanteneplikten: - Var nødt til å gjøre det

Riley døde tidlig fredag morgen etter en tids sykeleie, opplyser hennes norske forlag Cappelen Damm.

Lucinda Riley omtales gjerne som dronningen av underholdningsromaner. Med den bestselgende serien «De sju søstre» vokste fanskaren hennes til de helt store høydene.

Da den sjuende bok i denne serien kom ut i Norge 14. mai i år, ble hele førsteopplaget på 81.000 bøker av «Den savnede søsteren» revet bort fra hyllene. Etter kun få dager i salg ble et nytt opplag på 15.000 bøker trykket.

Forrige måned var det ti år siden Rileys første bok på norsk, «Orkideens hemmelighet», kom ut. Siden har hun solgt 1,6 millioner bøker her til lands. Hun er dermed den oversatte forfatteren som har solgt mest i Norge det siste tiåret.

– For meg kom nyheten som et sjokk, selv om jeg har fryktet å få denne beskjeden en stund. Lucinda Riley var ikke bare en unik forfatter, hun var også et ekstraordinært menneske. Dette er et stort tap for alle oss som har elsket å lese bøkene hennes, og for mange av oss i forlaget som har jobbet tett på henne, sier Knut Gørvell som er salgs- og markedsdirektør i Cappelen Damm, i en pressemelding.

Lucinda Riley ble født i Irland, og da hun var seks år flyttet familien til England. Hun startet kunstkarrieren i tenårene som ballettdanser og skuespiller før hun skrev sin første bok 24 år gammel.

Rileys bøker er oversatt til over 30 språk, og har solgt 13 millioner eksemplarer på verdensbasis.

Lucinda Riley etterlater seg ektemann og fire barn.