Carina Dahl vokste bokstavelig talt opp backstage i rockegryta i Trondheim mens r&b-sjangeren skylte over Norge. Hun fikk tidlig den latinamerikanske r&b-artisten Jennifer Lopez som forbilde. J-Lo var både skuespiller, danser og artist. Da J-Lo slapp albumet «On the 6», som en hommage til t-banelinja i The Bronx, kjente Carina på nærheten til «sæksa» som gikk fra Romolslia til sentrum.