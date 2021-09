Disse kulturbedriftene har mottatt mest koronastøtte

RBK-sjefens frykt: – Vi ødelegger for hverandre

Saken oppdateres.

Nesten 250 aksjeselskap, foreninger og kulturaktører i Trøndelag har mottatt midler fra kompensasjonsordningen eller stimuleringsordningen til Norsk Kulturråd i 2020 og 2021. I tillegg har flere av dem mottatt støtte fra regjeringens kompensasjonsordning for næringslivet.

Totalsummen på tildelingene er på cirka 240 millioner kroner. I 2020 ble det delt ut i overkant av 127 millioner kroner og fra januar til og med august 2021 er det delt ut i overkant av 97 millioner kroner fra kulturrådet til aktører i Trøndelag

Aller mest er det Trondheim Kino som har fått. I 2020 mottok de 28 millioner kroner fra kulturrådet, mens de frem til september i 2021 har mottatt 16 millioner kroner fra samme støtteordning. I tillegg har Trondheim Kino mottatt 4,7 millioner kroner fra kompensasjonsordningen for næringslivet. Kinoen har søkt støtte på bakgrunn av tapte billettinntekter og driftstap.

Den største summen utdelt til andre enn Trondheim Kino, var det DDEs aksjeselskap Rai Rai Entertainment AS som mottok. De fikk høsten 2020 tildelt i overkant av seks millioner kroner i stimuleringsmidler for å avholde julekonsertene «No e DDE Jul Igjen». Totalt har Rai Rai Entertainment AS mottatt 11,5 millioner kroner i kompensasjonsstøtte og stimuleringsmidler fra kulturrådet i 2020 og 2021.

Den aller minste tildelingen i Trøndelag fra koronamidlene til kulturrådet var på 6070 kroner til Lånke Musikkforening. Musikkforeningen fikk tildelingen gjennom stimuleringsordningen for å gjennomføre adventskonsert i 2020.

Steder som er på nasjonalbudsjettet, som Trøndelag Teater, Museene i Sør-Trøndelag og Trondheim Symfoniorkester, har mottatt koronastøtte direkte fra kulturdepartementet og er ikke med på denne oversikten.

Les mer om koronastøtte til statsstøttede kulturinstitusjoner her.