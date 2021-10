Netflix saksøkes - «Squid Game» overbelaster nettet

Saken oppdateres.

Den utrolig populære TV-serien tok verden med storm etter lanseringen sist måned. Serien ligger an til å bli Netflix' mest sette serie noensinne og populariteten i hjemlandet har ført til at nettet er overbelastet. Dette har skapt problemer for blant annet den sørkoreanske internettleverandøren SK Broadband, ifølge VG.

Les også: Netflix vil ta knekken på kontodeling

- Bør dekke utgiftene

En rettsinstans i Soul har kommet frem til at strømmegiganten bør støtte internettleverandøren med å dekke utgiftene til utbygging og vedlikehold av nettet. En rekke politikere i landet har også tatt til motmæle mot store distributører som ikke dekker de økonomiske utfordringene internettleverandører står ovenfor når de blir overbelastet.

Les også: Den klart beste norske Netflix-serien så langt har premiere i dag

Nest størst

Netflix mener på sin side at det er internettleverandørenes eget ansvar å sørge for at de kan levere varen til sine kunder. Strømmegiganten er derimot åpen for dialog med SK Broadband for å løse problemet, slik at kundene ikke skal oppleve problemer under strømming av innhold.

Les også: Håkon Bleken: - Det er morsomt å bli laget film om

Det er en rekke andre store nettsider som derimot betaler en avgift for alle brukerne de har i landet, deriblant Amazon, Apple og Facebook. Netflix genererer nest mest datatrafikk i Sør-Korea, etter Youtube som tropper førsteplassen. Heller ikke de betaler en brukeravgift, skriver VG.