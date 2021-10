Skulle gjort comeback i 2020 - nå kommer de til Trondheim igjen

Susann Dahl: Vi er visst ikke viktig nok for mediene

Selv om Pstereo på Marinen har blitt avlyst de siste to gangene, kjører Pstereo nå i gang med klubbkonseptet sitt, Klubbpstereo.

- Gjenåpningen er et faktum, og nå er det på tide å sette fokus på helårsarrangørerne i Trondheim som har vært nedstengt altfor lenge. Pstereo arrangerer derfor Klubbpstereo i 2021 også, med hele åtte av byens mest aktive klubbscener, skriver Pstereo i en pressemelding.

Konsertene vil foregå på Byscenen, Dokkhuset, Fru Lundgreen, Good Omens, Lokal Klubb, Moskus, Tyven og Verkstedhallen lørdag den 27. november.

- Kom deg på konsert, mosh, dans og klem dine medpublikummere, skriver festivalen i pressemeldingen.

Gjør Trondheims-comeback

Klubbpstereo har vanligvis pleid å være programmet på byens klubbscener i etterkant av festivalen på Marinen.

- Men i årene hvor det ikke har vært mulig å arrangere fullskala festival, har det fortsatt vært rom for Klubbpstereo på egne ben! For andre år på rad arrangeres nå derfor Klubbpstereo som egen klubbdag for å hylle helårsarrangørerne i Trondheim, skriver festivalen.

Den nordnorske hiphop-gruppen Tungvann skulle egentlig ha sitt store comeback på festivalscenen i 2020. Men som alle vet, gikk ikke kulturåret 2020 helt som planlagt. Nå er de derimot klare til å ta Trondheim med storm igjen, og står på Byscenen i slutten av november. Dette blir første gang bandet spiller i Trondheim siden Pstereo-konserten i 2014. Konserten i 2014 fikk sekser av Adresseavisens anmelder som mente bandet «sto for det som i mine øyne var Pstereo 2014s absolutt beste sett.».

Les hele anmeldelsen fra 2014 her.

Klubbkveld og punkaften

Det blir også mulig å få med seg Neon Ion, også kjent som Natalie Sandtorv, på Dokkhuset eller Trondheims egne R&B-artist Isabelle Eberdean på Lokal Klubb.

På Moskus spiller Torgeir Waldemar, mens Deathbarrel blir å se på Good Omens. Trioen Kite blir å se på Fru Lundgreen sammen med stoner-bandet Plog. På Tyven spiller Snorkel Records med Olefonken, Broder Ibrahim og Hubbabubbaklubb.

På Verkstedhallen spiller punkbandene Murder Maids, Caravan Cult og Blånæggel

Billettene slippes fredag klokken 12.