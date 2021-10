Nå kan du nominere årets trønder og hverdagshelt

- Her har vi «sirkushester» så fert av sagmugg at du vil ikke tro det

For tolvte gang skal Adresseavisen og NRK Trøndelag kåre Årets trønder - og for andre gang skal vi også dele ut pris til Årets hverdagshelt.

For å få til dette trenger vi publikums forslag til hvem som fortjener de to hedersprisene i 2021.

Dette sier konstituert distriktsredaktør Amund Aune Nilsen i NRK Trøndelag om hvem de jakter på:

- Det kan være personer som både er godt kjent i Trøndelag eller ikke, men det må være noen du mener fortjener utmerkelsen. Har de gjort noe spesielt for seg og sine omgivelser i året som har gått?

En ener, forbilde eller inspirator

Prisen for Årets trønder skal gå til en person som har utmerket seg utover det vanlige.

- Årets trønder må ha markert seg positivt, og må gjerne ha bidratt til å sette Trøndelag på kartet nasjonalt. Det kan være en ener, et forbilde eller en inspirator som offentligheten kjenner godt til, sier sjefredaktør Kirsti Husby i Adresseavisen.

Finalistene i Årets trønder 2020 var Birgit Skarstein, Victor Sotberg, Katrin Glatz Brubakk, Rosenborg kvinner og Hege Strand.

Prisen gikk til slutt til Sotberg.

Viderefører Årets hverdagshelt

Årets trønderske hverdagshelt ble for første gang kåret i 2020 - og i år gjentar vi prisen.

- Den som blir kåret til Årets hverdagshelt skal være en person som har markert seg gjennom en helt uegennyttig innsats, sier Husby.

Årets hverdagshelt skal være et menneske som har gjort noe langt utover det man kan forvente for andre, enten i kraft av å være et medmenneske eller kanskje noen som har fått til noe av stor betydning i sitt lokalmiljø.

- Vi mener denne prisen er både viktig og fin for å løfte alle hverdagsheltene der ute. Mange står på for å gjøre livet og hverdagen bedre for sine medmennesker. En god del er aldri aktuelle for tradisjonelle priser der ute. Dette er en mulighet til å gi oppmerksomhet til slike personer og det de brenner for, sier Aune Nilsen.

Trillingene Marius, Hanne og Lise Thorvaldsen, samt deres fostermor Tone Gårdahl, fikk prisen Årets hverdagshelt i fjor.

Juryen velger ut fem kandidater

Fram til og med søndag 7. november kan du foreslå din kandidat til både Årets trønder og Årets hverdagshelt.

Deretter er det en jury som velger ut finalistene. Disse presenteres i romjula.

- Det er en av de læneste oppgavene i arbeidsåret å være med på å plukke ut kandidatene til årets trønder og årets hverdagshelt, så det gleder jeg meg til i år igjen, sier juryleder Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef for flere av NRKs radiokanaler.

Etter at juryen har valgt ut finalistene, er det publikum som stemmer frem kandidaten de mener fortjener å bli kåret til Årets trønder. Juryen bestemmer hvem som kåres til Årets hverdagshelt. Begge prisene blir avslørt i januar.

Sammen med Grøtte består årets jury av Karianne Tung, Hans Vang, Berit Evjen, Svein Bjørne og Erlend Hansen Juvik.

- Det er en bredt sammensatt jury, vi utfyller hverandre godt, og jeg tror at vi til sammen har gode forutsetninger til å se hele regionen vår. Men - vi er avhengig av at lesere, lyttere og seere er flinke til å nominere, sier Grøtte, og fortsetter:

- Jeg blir hvert år svært begeistra over alle de glimrende kandidatene som foreslås. Og om mulig blir jeg enda mer trønderpatriot enn ellers når jeg leser om alle de bra folkene. Heia Trøndelag!

Dette er alle de tidligere vinnerne av Årets trønder:

2020: Victor Sotberg

2019: Astrid Smeplass

2018: Marit Bjørgen

2017: Christian Berge

2016: Birgit Skarstein

2015: Kåre Ingebrigtsen

2014: May-Britt og Edvard Moser

2013: Erlend Johannesen

2012: Alf-Egil Bogen og Vegard Wollan

2011: Arne Okkenhaug

2010: Tare Teksum og Siv Toverød