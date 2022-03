Hun er den første kvinnelige kringkastingssjefen

Høye drivstoffpriser: Her er triksene som gir deg flest liter og kilometer for pengene

Mars 2022 fort bli verdt et eget kapittel i ei historiebok om Midt-Norge

Ordfører tatt for å plagiere kongen og andre samfunnstopper: - Jeg beklager alle plagiat

Ny spiller klar for RBK

- I starten tenkte jeg at dette ikke ville gå

- Jeg er i en bra Trondheims-steam for tiden, og det er morsomt

Stone ble rasende da jeg kalte ham PR-agent for Putin. Dessverre fikk jeg rett.

Saken oppdateres.

Fürst Haugen ble presentert som ny NRK-sjef av styreleder Birger Magnus torsdag, og fikk overrakt blomster og mye ros fra styrelederen.

– Tusen takk for blomster og gode ord. Jeg er veldig glad og litt overveldet akkurat nå, var den nye kringkastingssjefens første ord etter nyheten.

Hun sier hun er toppmotivert til å ta fatt på det hun beskriver som landets morsomste medielederjobb.

– Det er en bredde i det vi holder på med som er utrolig motiverende. Vi har skyhøye ambisjoner om å styrke og utvikle demokratiet, og samle alle her i landet, sa Fürst Haugen.

På spørsmål om hva som blir hennes aller viktigste jobb som kringkastingssjef, fremhever Fürst Haugen det å bevare NRKs gode posisjon i medielandskapet.

– Det er mange ting som går bra i NRK. Vi hadde i fjor vårt sterkeste år noensinne, vi har høy tillit, høy bruk og høyt omdømme. Det viktigste blir å bevare den posisjonen, noe som vil kreve masse av oss, sa hun.

To interne kvinner igjen til slutt

Vibeke Fürst Haugen er direktør for Marienlystdivisjonen i NRK. Hun ble presentert som ny kringkastingssjef av styreleder Birger Magnus.

– Videreutvikling av NRK som organisasjon ble vektlagt i vurderingen av kandidatene, sa Magnus.

Han sa videre at styret har gjort et omfattende arbeid i vurderingen, og at det til slutt sto mellom Fürst Haugen og nyhetsredaktør Helje Solberg.

– Det er et kompliment til både NRK og Thor Gjermund Eriksen at vi hadde to så sterke interne kandidater. Begge er godt respekterte ledere og utviklingsorienterte. Begge det NRK selv ønsker å være – åpne, modige, troverdige, sa han.

Vært Eriksens stedfortreder

Fürst Haugen har lang erfaring fra NRK.

Fakta om Vibeke Fürst Haugen Født i 1968.

Nåværende direktør for Marienlyst-divisjonen i NRK, hvor hun leder 1.000 medarbeidere.

Hun har jobbet i NRK i flere tiår og har tidligere vært redaktør for NRK Super og jobbet som programutvikler.

I 2015 fikk hun prisen «Årets Medieleder» av Medienettverket. I juryens begrunnelse heter det blant annet at Fürst Haugen «evner å motivere sine medarbeidere gjennom en løsningsorientert og rosende lederstil». Juryen fremhever også at hun «har gjennomført større omstillingsprosesser, samtidig som hun har beholdt utviklingstakten».

– Hun kjenner NRK godt, har vært i ledergruppen de siste ni årene og fungert som kringkastingssjef i Thor Gjermund Eriksens fravær, sa Magnus.

Han roste Fürst Haugen blant annet for hennes nysgjerrighet for å finne nye måter å gjøre ting på.

Kunngjøringen skjer bare én dag etter at søkerlisten ble offentliggjort.

22 søkere

Totalt sto 22 personer på søkerlisten, men få av dem var kvalifisert for stillingen.

Nåværende kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen slutter i år etter å ha hatt stillingen siden 2013..