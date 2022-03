Liv Ullmann mottar Æres-Oscar: – Egentlig veldig forbausende

Mann siktet for drapsforsøk etter at mann ble stukket ned i Oslo

– Jeg var litt nede en dag, og så ringte telefonen. Det var David Rubin, president i Oscar-akademiet. Han sa det så nydelig og så menneskelig, om hvorfor jeg skulle få Æres-Oscar, og jeg har glemt hva han sa, men det var fantastisk. Da gikk jeg fra å være veldig nedfor den dagen, til å bli kjempeglad, sier Liv Ullmann til NTB.

Hele Norges filmdiva skal fredag hylles av Hollywood når hun tildeles den høythengende Æres-Oscar, eller Governors Awards, for sin innsats gjennom et langt liv i filmbransjen. Prisen deles ut i en egen seremoni, to dager før årets Oscar-show går av stabelen.

– Jeg vet jo at jeg skal få den, så jeg skal jo ikke ha nerver, sier Ullmann.

Ullmann har opplevd sin dose av Oscar-spenning, etter å ha vært nominert to ganger uten å ha vunnet. Først for beste kvinnelige hovedrolle i «Utvandrerne» fra 1971 og så i «Ansikt til ansikt» i 1976.

– Jeg skal for en gangs skyld sitte i salen og ikke være nervøs. Og ikke ha bankende hjerte og lure på: Vant jeg eller vant jeg ikke. Jeg gleder meg masse, sier Ullmann.

Prisutdelingen skulle opprinnelig arrangeres 15. januar, men ble utsatt til fredag 25. mars, to dager før den ordinære Oscar-utdelingen.

Flyktning-engasjement

Ullmann har en lang karriere bak seg, både som skuespiller, manusforfatter og filmregissør. Hun har også hatt en rekke teaterroller, men Æres-Oscaren får hun for filminnsatsen.

Selv vil hun ikke trekke fram én film hun er mest stolt av, men sier at «Utvandrerne» har betydd mye for henne. Den er for øvrig aktuell i ny versjon med Erik Poppe som regissør, som Ullmann skryter opp i skyene.

– Den behandler noe som er like moderne viktig i dag, som da. Og kanskje enda viktigere. Vi våkner jo opp i dag og ser at nå blir et nytt land overfalt, et nytt land blir konfrontert med at de kanskje skal bli flyktninger, at de kanskje skal bli drept. At de ikke lenger kan bo i sitt eget hjem. At de må reise et annet sted. Det hender i dag også, sier Ullmann, som lenge har engasjert seg for flyktninger.

– Ikke alt i livet

I tillegg til UIlmann skal også filmlegendene Samuel L. Jackson, Danny Glover og Elaine May hedres med Æres-Oscar under seremonien. Og hun gleder seg til å treffe dem.

To dager senere kan norske «Verdens verste menneske» stikke av med ytterligere én eller to Oscar-statuetter.

– Det er jo moro, og jeg håper jeg får truffet dem også, sier Ullmann.

Regissør Joachim Trier og Eskil Vogt er nominert for beste originalmanus, og i tillegg er filmen nominert som beste utenlandske film. Ullmann, som for øvrig har vunnet utallige priser selv, har noen tips til hvordan teamet bak kan håndtere nervøsiteten.

– Det er bare å vite at dette ikke er alt i livet. Og æren er egentlig å være nominert. Hvis hjertet ditt banker veldig fort, og så plutselig hører du ikke navnet ditt bli ropt opp som vinner, så går livet ditt absolutt videre.

Syforening

Selv husker Ullmann godt skuffelsen da hun ikke vant etter sin første nominasjon. Men så var det noe som betydde mer.

– Jeg kom tilbake til hotellrommet, og der var hele syforeningen min. Og der på hodeputen min lå det en lapp: «Vi synes du var best». Og plutselig kjente jeg: «Oi, så heldig jeg er». For jeg var sikker på at hun som vant, ikke hadde noen syforening å gå hjem til.

– Jeg håper de reiser med noen som er nære, og vet at det er ikke alltid best å vinne. At de har en syforening med seg.