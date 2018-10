Hvem mener du er Årets trønder i år?

Genialt av Bendtner. Fantastisk for RBK

Det er niende gang Adresseavisen og NRK Trøndelag deler ut prisen. Nå vil vi ha ditt forslag til hvem som fortjener hedersprisen for 2018.

Tidligere vinnere: 2010: Tare Teksum og Siv Toverød 2011: Arne Okkenhaug 2012: Alf-Egil Bogen og Vegard Wollan 2013: Erlend Johannesen 2014: May-Britt og Edvard Moser 2015: Kåre Ingebrigtsen 2016: Birgit Skarstein 2017: Christian Berge

Frem til og med 11. november kan du foreslå din kandidat. Etter det velger en jury ut fem kandidater. Finalekandidatene avsløres én etter én i større intervjuer uka før jul. Så blir det opp til trønderne å stemme frem den de mener fortjener hederen. Vinneren blir offentliggjort fredag 4. januar under Adresseavisen og Trondheim Symfoniorkester og Operas nyttårskonsert i Olavshallen i Trondheim.

– Årets trønder må være et forbilde, og ha utmerket seg på en spesiell måte. Enten i året som har vært, eller kanskje over litt lengre tid, sier Kirsti Husby, sjefredaktør Adresseavisen.

– Årets trønder er jo det gjeveste du kan bli i Norge, så det stilles noen krav. Du må være flink, og du må være snill og grei. Det tror jeg er viktig, sier Merete Verstad, distriktsredaktør i NRK Trøndelag.

– Hvem kan man foreslå til Årets trønder?

– Egentlig hvem som helst. Når vi ser på dem som har vunnet tidligere så er det jo folk som har vært realitystjerner, det er nobelprisvinnere, det er folk som har drevet med humanitært arbeid, altså hvem som helst. Nå har vi jo en her, min kollega Alf Skille, som har blitt foreslått veldig mange ganger. Dessverre har han ikke nådd opp riktig ennå, sier Verstad.

«Ingen grenser»-heltene

Nå oppfordrer redaktørene publikum til å komme med sine forslag. Husby mener det finnes mange gode kandidater, uten at hun vil avsløre sine favoritter.

– Det er heller ikke min oppgave. Vi har en veldig kompetent jury som først kommer til å få masse forslag fra leserne og deretter skal gjøre sin vurdering. Jeg kan ikke røpe noen favoritter ennå, men jeg mener det er mange som er kvalifisert til å bli Årets trønder i år, sier Husby.

Årets trønder-juryen for 2018 Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen og juryleder

Elisabeth Egseth Hansen, påtroppende teatersjef ved Trøndelag Teater

Guri Hetland, idrettsleder og tidligere langrennsløper

Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag

Morten Hegseth, journalist i VGTV

Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK P1

NRKs Merete Verstad har vært involvert i hedersprisen i mange år. Hun var juryleder fra starten i 2010 og frem til Adresseavisens politiske redaktør Tone Sofie Aglen tok over den jobben for to år siden. Verstad minnes spesielt godt da Tare Teksum og Siv Toverød, som ble kjent gjennom TV-serien «Ingen grenser», vant i 2010.

– De var veldig flotte vinnere, fordi de hadde gjort noe om du nesten ikke kan forvente av dem. De var flotte forbilder nettopp ved at de viste at det finnes ingen grenser, hvis du bare setter inn støtet og bestemmer deg for en ting. Det var selvsagt veldig gjevt når Trøndelag fikk nobelprisvinnere i 2014. Det var vanskelig å slå dem det året de ble Årets trønder, sier Verstad.

Samtidig mener NRK-redaktøren det er viktig at det ikke bare er nobelprisvinnere, verdensmestre eller olympiske mestre som trekkes frem. Hverdagsheltene er også sentrale.

–Det er mange rundt omkring som gjør en kjempeinnsats, som ikke blir lagt merke til i mediene. De folkene er vi veldig ute etter. Så foreslå gjerne moren din, treneren din, eller læreren din. De fortjener også oppmerksomhet, sier Verstad.

Kravene til Årets trønder Dette er kriteriene for prisen: Prisvinneren må være trønder eller gjennom bosted og/eller virke, ha nær tilknytning til Trøndelag.

Prisen gis til en person som har utmerket seg utenom det vanlige. Enten i kraft av å være en ener på sitt område eller gjennom en innsats som har hatt meget stor betydning for andre.

Prisvinneren skal kunne fremstå som forbilde eller inspirator og som en positiv representant for regionen.

Prisen kan gis både for en prestasjon eller innsats i det aktuelle året, eller for arbeid over lengre tid. Uansett bør prestasjonen være særlig knyttet til det året prisen gi for.

Prisvinneren eller hans/hennes virke bør være kjent gjennom mediedekning i året som gikk.

Årets trønder er et samarbeid mellom mediehusene Adresseavisen og NRK Trøndelag.

Tidligere vinnere

Listen over tidligere vinnere viser at det er stor variasjon i hvem folk stemmer frem.

I fjor var det håndballtrener Christian Berge som vant. Den tidligere håndballstjernen ledet herrenes håndballandslag til VM-sølv i Frankrike i 2016. I tillegg til de sterke prestasjonene på banen fremhevet juryen Berge som eksempel på en god leder og et godt forbilde for mange. Trondhjemmeren var åpen om sin kamp mot lymfekreften, og hvordan han jobbet seg tilbake til håndballbanen – som spiller og etter hvert som trener.

I 2016 var det Birgit Skarstein som vant. Den samfunnsengasjerte paraidrettsutøveren fra Levanger har markert seg på flere områder, både i samfunnsdebatten og innen idretten.

I 2015 var det RBK-trener Kåre Ingebrigtsen som mottok prisen. I sin første hele sesong som RBK-trener fikk han med seg både seriemesterskap og cupfinaleseier.

I 2014 var det nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser som vant. sammen med John O'Keefe fikk de nobelprisen for sine oppdagelser av hvordan hjernens stedsans fungerer.

I 2013 vant Erlend Johannesen for sin innsats med Streetlight og under tyfonen Haiyan som rammet Filippinene.

Alf-Egil Bogen og Vegard Wollan viste at det er mulig å erobre verden – også fra Trøndelag er det mulig. Med sin mikrochip tok de elektronikkbransjen med storm og fikk prisen i 2012.

I 2011 var det Arne Okkenhaug som fikk hedersprisen. Med sine leserbrev satte han ord på følelser og tanker som virket samlende for mange, og han manet til omtanke og fellesskap da mediene jaktet på syndebukker i forbindelse med terroren 22. juli.

I tv-programmet «Ingen grenser» viste Tare Teksum og Siv Toverød i 2010 at det å være funksjonshemmet slett ikke trengte å være så begrensende om man bare har litt pågangsmot.

Hvem synes du fortjener prisen i år? Send inn ditt forslag i skjemaet øverst i artikkelen.

NB: Selve avstemmingen starter først når juryen har plukket ut de nominerte.