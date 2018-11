«Datadetektiv» og oppvekstdirektør foreslås til Årets trønder

To skutt under yogatime i USA

Saken oppdateres.

Det har vært mulig å sende inn forslag til Årets trønder 2018 siden sist mandag, og forslagene strømmer inn.

Du kan sende inn forslag helt frem midnatt søndag 11. november. Da blir det opp til en jury å velge fem kandidater. Rett før jul lanseres de utvalgte, og publikum kan stemme frem sin favoritt. Vinneren avsløres under Adresseavisen og TSOs nyttårskonsert fredag 4. januar 2019.

Skriv inn hvem du mener bør vinne i år, og hvorfor. NB: Selve avstemmingen starter først når juryen har plukket ut de nominerte:

Ditt navn: Forslag til kandidat: Begrunnelse: Tidligere vinnere: 2010: Tare Teksum og Siv Toverød 2011: Arne Okkenhaug 2012: Alf-Egil Bogen og Vegard Wollan 2013: Erlend Johannesen 2014: May-Britt og Edvard Moser 2015: Kåre Ingebrigtsen 2016: Birgit Skarstein 2017: Christian Berge Et samarbeid mellom mediehusene

Fikk Jenteprisen

Mia Landsem hjelper jenter som har fått spredd bildene sine på nettet. Hun ble landskjent da hun oppdaget at det var blitt spredt nakenbilder av håndballprofilen Nora Mørk i fjor. Nylig mottok hun Jenteprisen 2018 fra Plan International Norge. Nå mener flere at hun bør være en av kandidatene til Årets trønder 2018.

– Mia kjemper mot hevnporno, mobbing, utpressing og urett mot menneskers, og spesielt ungdommers, integritet, skriver en forslagsstiller.

– Landsem gjør en fantastisk innsats for å hjelpe personer som ufrivillig har fått spredd private bilder. Setter samtidig søkelyset på sosiale mediers negative sider. Heldige er de som får hjelp av Mia!, skriver en annen.

LES OGSÅ: Jentepris til «datadetektiven» Mia Landsem

LES OGSÅ: Ukeadressas portrettintervju med Mia Landsem

Afghanske Taibeh Abbasi er et annet forslag til hedersprisen. Hun kjemper for opphold i Norge for seg og sin familie, i en sak som har engasjert svært mange trondhjemmere det siste året. I mars samlet artister og støttespillere seg i Vår Frue kirke i Trondheim til en støttekonsert for familien. De vil ikke akseptere at hun og familien skal utvises til Afghanistan, et land Taibeh selv aldri har vært i.

– Hun har blitt et internasjonalt symbol og forbilde der hun kjemper for sin egen og familien sin rett til å bli her de hører hjemme, i Trondheim. Det har blitt holdt flere demonstrasjoner og en støttekonsert, som har engasjert store deler av Trondheims befolkning, og spesielt ungdommen, skriver innsenderen.

LES OGSÅ: Fullsatt kirke til støtte for Abbasi-familien

Endelig Sorgenfri?

Et annet forslag er stiftelsen Sorgenfri og alle selgere av gatemagasinet Sorgenfri.

– De tilbyr en arbeidsplass til hjemløse og andre som står utafor. Utenforskapet er en stadig større utfordring i dagens Norge. Sorgenfri gir oss muligheten til å høre stemmen til de som vanligvis ikke blir hørt. Noe som kan være med på å bekjempe utenforskapet som stadig flere i byen vår opplever, skriver en.

LES OGSÅ: – Folk kjenner meg igjen på gata

101-åringen Kari Strøm er et annet forslag. Den spreke pensjonisten fra Hitra er fortsatt ei aktiv dame og hun ble intervjuet av NRK i forbindelse med årets TV-aksjon.

– Kari strikker store mengder oransje skjerf, som er blitt et kjennetegn for Kirkens Bymisjon, årets mottaker av pengene som samles inn gjennom TV-aksjonen. Dette er en innsats uten tanke for å oppnå ære og berømmelse, skriver innsenderen.

LES OGSÅ: - Jeg hadde blitt opprådd uten PC, Ipad og Facebook

Vi går inn i den mørkeste tida på året i Norge og refleks er like viktig som før. Idar Ertsås fra Steinkjer har i mange år jobbet med å formidle gode holdninger i trafikken gjennom organisasjonen Trygg Trafikk. Erstås gikk av med pensjon for fire år siden og er nå alvorlig syk. Men innsatsen gjennom mange år, har satt spor.

– Han har jobbet utrettelig og målrettet. Du husker å ha på refleks, bare du hører navnet hans, skriver innsenderen.

Barns oppvekst

Camilla Trud Nereid er direktør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. En forslagsstiller fremhever hennes arbeid med samle inn kunnskap fra folk flest, forskere og ansatte i kommunen for å skape kommunens nye oppvekststrategi, med et mål å skape bedre barnefellesskap og tjenester fremover.

– Dette er nybrottsarbeid, og viser at kommunen ikke har løsningene alene, og at folk blir tatt på alvor. I møte med krevende saker som drap på to enslige mindreårige i høst har hun trøstet og gitt håp til hele byen. Hun er morsom, skarp og ydmyk, en leder som skaper retning for alle 6400 ansatte og for innbyggere som er opptatt av barn og unge, skriver innsenderen.

LES OGSÅ: - Gode barneliv leveres ikke etter kommunale standarder, sier Camilla Trud Nereid

Ordfører Bjørn Iversen i Verdal er inne i sin siste periode som kommunens ansikt utad.

– Han har vært uvurderlig som ordfører i Verdal kommune, og har loset oss flott gjennom en utviklingsperiode der Verdal fortsatt har en av landets største industriparker. Han stiller opp på stort og smått, en hverdagshelt, skriver forslagsstilleren.

Randi Bakken har startet gjenbruksbutikken Transit i Kjøpmannsgata.

– En ordentlig dyktig dame som fortjener å bli Årets trønder, skriver innsenderen.

En annen innsender mener gratisbutikken Te og tøy fortjener hedersprisen.

– De gjør en formidabel jobb med og hjelpe de svakeste i samfunnet. Derfor fortjener de en pris.