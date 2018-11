Han fikk sparken i RBK. Nå vil flere at Kåre skal bli Årets trønder - igjen

Saken oppdateres.

NRK Trøndelag og Adresseavisen skal kåre Årets trønder 2018 og trenger din hjelp til å finne gode kandidater. Siste frist for å sende inn din favoritt er ved midnatt søndag 11. november.

Det er ikke til å komme unna at idrettsinteressen i Trøndelag er stor. Forslagskassen preges av navn som har gjort solide prestasjoner på ulike arenaer.

Kåre igjen?

Kåre Ingebrigtsen ble Årets trønder 2015, etter at han hadde ledet Rosenborg tilbake til toppen av norsk fotball. I sommer var det slutt, da både Ingebrigtsen og assistenttrener Erik Hoftun ble avskjediget på dagen. Mange har sterke følelser for fotballtreneren og flere mener Ingebrigtsen burde bli Årets trønder, også i år.

«Han har alltid vært en tro og flott trønder. Han gjorde en flott jobb med å trene RBK og sto fram som en ærlig og redelig trønder på TV. Ble stolt av å være trønder og av RBK når jeg så og hørte han», skriver en innsender.

LES OGSÅ: På godfot med trønderne

Ivar Koteng, styreleder i RBK, som også var nominert til hedersprisen i 2016, frontet avgjørelsen som vakte sterke reaksjoner. I september ble det kjent at Ingebrigtsen og Hoftun går til sak mot RBK for det de mener var en usaklig oppsigelse.

«Han ledet Rosenborg og gjorde en super innsats. Så kommer Koteng og Kåre får sparken. Dette var helt ufortjent og håper Kåre vinner», skriver en forslagsstiller.

«Har gjort mye bra for Rosenborg og oss som støtter brakkekulturen og følelsen av nærhet til klubben selv for oss i norddelen av fylket. Og ble elendig behandlet», skriver en annen.

LES OGSÅ: «Datadetektiv» og oppvekstdirektør foreslås til Årets trønder

Hansen og Maalen

Det er få RBK-spillere i forslagsbunken så langt, men keeper Andre Hansen imponerer flere:

«Helt avgjørende for RBKs seriemesterskap 2018 og klubbens avansement til gruppespill i Europa League. Setter likevel lagkameratene foran egne prestasjoner. Gjennom å forlenge en allerede lang kontrakt med ytterligere to år, viser han enorm lojalitet til klubben, uavhengig av styre og stell i en turbulent sesong. Det til tross for drømmen om en dag å spille i en enda bedre liga. Et forbilde på alle måter, som også har vist at det går an å kombinere jusstudier med fotball på absolutt toppnivå», skriver forslagsstilleren.

En annen trener som har gjort seg bemerket er eliteseriedebutantene Ranheims trener Svein Maalen.

«Har ledet et Ranheim-lag som har gjort ekspertenes spådommer før sesongen til skamme ved å prestere over all forventning. Dette med et lag bestående av nesten kun trøndere. Enorm inspirasjon for hele den trønderske fotballen og idretten», skriver en.

Ranheim fotball som klubb er også et forslag, hvor Maalen beskrives som en «dyktig og stillferdig trener».

Northug, Bjørgen og Klæbo

Marit Bjørgen står også på lista over foreslåtte idrettsutøvere. Hun har vært nominert til Årets trønder tidligere, men har ikke nådd helt til topps. Bjørgen avsluttet en fantastisk karriere i langrennsporet i vår, og ble tidenes mestvinnende vinterolympier.

«Har fantastiske meritter og er en flott person. Skulle hatt prisen for mange år siden, nå er det definitivt hennes tur», skriver en innsender.

En annen trønder som lyktes i langrennsporet i år var Johannes Høstflot Klæbo. 21 år gammel tok byåsingen tre OL-gull i Pyeongchang i vinter. Det imponerte mange.

«I tillegg er han en sympatisk type med beina godt planta på jorda å en fantastisk ambassadør for Trondheim og Trøndelag med sitt vinnende vesen», skriver en innsender.

Uansett resultater er Petter Northug en idrettsmann som gjør inntrykk på mange. Langrennstjernen kom ikke til OL i fjor, men er tilbake på landslaget denne sesongen. Nylig ga han ut selvbiografien «Min historie».

«Han har gitt oss mange år med underholdning i skisporet, fremstått både som en beskjeden fyr, samtidig som han har sagt det han mener, gitt uttrykk for sinne og pur glede, med noen kommentarer som både gleder og irriterer. Han fortjener denne prisen for den han er, på godt og vondt. Bare han og de nærmeste har peiling på hva han/de går gjennom når det stormer som verst», skriver en forslagsstiller.

LES OGSÅ: Langrennsmiljøet reagerte da Petter Northug ikke ble kandidat til «Årets trønder» i suksessåret 2015

LES OGSÅ: Northug, Credo-gründer og Abassi-familien foreslås som Årets trønder

Birgit Skarstein, som ble Årets trønder i 2016, er også foreslått i år.

«Flott idrettsutøver, bestandig glad. Setter Norge og Trøndelag på verdenskartet», lyder en støtteerklæring.

Også langrennsløper Emil Iversen blir foreslått, som en «tvers gjennom ekte og likandes kar som representerer Trøndelag og hjemplassen Meråker på strålende vis».

Årets trønder-juryen for 2018 Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen og juryleder

Elisabeth Egseth Hansen, påtroppende teatersjef ved Trøndelag Teater

Guri Hetland, idrettsleder og tidligere langrennsløper

Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag

Morten Hegseth, journalist i VGTV

Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK P1

Hommelvik Guts og volleyball fra Lierne

En som ikke er så mye i medienes søkelys, men som gjør en innsats på lokalplan, er Sverre Inge Næss. Han er ildsjel for Hommelvik Guts, et et treningstilbud til de som ikke har noe lag å spille på i regi av Hommelvik IL fotball.

«Det er ingen grenser for hvem som kan være med hos Hommelvik Guts», skriver forslagsstilleren.

Lierne volleyball elite er et annet forslag. I vår kvalifiserte de seg til eliteserien i volleyball for kvinner.

«Damene fra lille Lierne har jobbet knallhardt for å få spille eliteserie. Endelig er de der. De er store forbilder på og utenfor banen», skriver forslagsstilleren.

Skriv inn hvem du mener bør vinne i år, og hvorfor. NB: Selve avstemmingen starter først når juryen har plukket ut de nominerte:

Etter 11. november blir det opp til en jury å velge fem kandidater. Rett før jul lanseres de utvalgte, og publikum kan stemme frem sin favoritt. Vinneren avsløres under Adresseavisen og TSOs nyttårskonsert fredag 4. januar 2019.