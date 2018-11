Foreslår musikk, mat, scene og mediefolk til Årets trønder

Saken oppdateres.

NRK Trøndelag og Adresseavisen skal kåre Årets trønder 2018 og trenger din hjelp til å finne gode kandidater. Nå haster det med å gi juryen et godt forslag. Siste frist for å sende inn din favoritt er ved midnatt søndag 11. november.

Ditt navn: Forslag til kandidat: Begrunnelse: Tidligere vinnere: 2010: Tare Teksum og Siv Toverød 2011: Arne Okkenhaug 2012: Alf-Egil Bogen og Vegard Wollan 2013: Erlend Johannesen 2014: May-Britt og Edvard Moser 2015: Kåre Ingebrigtsen 2016: Birgit Skarstein 2017: Christian Berge Et samarbeid mellom mediehusene

Mange forslag har kommet inn allerede, og på lista står en rekke kulturfolk innen ulike områder:

Pop og rock:

Astrid Smeplass er «kjempeartist som definitivt setter Trøndelag på kartet», skriver en, som mener musikkvideoen til «Emotions» fortjener framsnakk for temaet den tar opp. En annen mener hun er «en fantastisk ambassadør for Rennebu og Trøndelag. Er kjent internasjonalt og har gjort stor suksess som arist. Er jordnær og seg selv uansett. Flott forbilde for ungdom».

Åge Aleksandersen er en gjenganger også foreslått som er foreslått. «Han har gledet hele landet og utenfor Norge i årtier med trøndersk musikk og gjør det fortsatt». Bjarne Brøndbo er både frontfigur i D.D.E. og dommer i Norske Talenter på TV2. «Et følelsesmenneske som også bryr seg om andre. En flott representant for Trøndelag», skriver en.

Motorpsycho var en av de fem nominerte i fjor, og blir også foreslått i år: «Allsidige og verdensberømte trøndere. Blir bare bedre og bedre, på tide at de får litt allmenn oppmerksomhet», skriver forslagsstilleren.

Betty Stjernen er en annen artist som blir foreslått: «Finnes det en tøffere dame? Hun er en artist med sanger som berører, en kvinne med en livserfaring som gjør at hun er den hun er. En dame som ikke gjør forskjell på kong Salomon eller Jørgen hattemaker. Det er på tide at en kvinne, med livserfaring fra forskjellige miljøer og en stemme for de svake i samfunnet blir hedret!».

Sveinung Sundli blir også foreslått for å nok en gang sette Storås og Trøndelag på norgeskartet med konserten på gamle festivaltomter 1. september i år. Innsenderen trekker også frem Sundlis innsats i bandet Gåte, restauranten Troll og konsertscenen Skuret på Fosenkaia.

Låtskriver Benjamin Sahba, også kjent som Refuzion, er et annet forslag. «Refuzion med over 10 millioner streams på Spotify er en av Trøndelags største artister. Han lager musikk av sjangeren hardstyle og frekventerer store musikkfestivaler verden rundt og spiller sine dundrende toner», skriver innsender som også nevner at Sahba står bak en rekke russelåter.

Artist Børge Pedersen fortjener prisen fordi han «har vist at det er mulig å reise seg etter dype fall. Han har i tillegg gjort en stor innsats ved å være ærlig og åpen og spesielt tilstedeværende innen rusomsorg», skriver en innsender.

Tete Lidbom er et annet forslag. Utelivsgründeren, musikeren og radiomannen er synlig på flere arenaer i Trondheim. «Kulturlivet er viktig for Tete, han støtter opp de lokale scenene, stiller som dj på utesteder i byen og heier på bandene som etablerer seg. I tillegg har han gjennom flere år representert trønderdialekta og Trøndelag på radio og podkast (NRK P3) sammen med makkeren Sven i «Heia Fotball»».

Årets trønder-juryen for 2018 Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen og juryleder

Elisabeth Egseth Hansen, påtroppende teatersjef ved Trøndelag Teater

Guri Hetland, idrettsleder og tidligere langrennsløper

Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag

Morten Hegseth, journalist i VGTV

Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK P1

Teater og scene:

Trioen Olve Løseth, Mads Bones og Kyrre Havdal trekker folk både til humorspel på Sverresborg og oppsetninger på Trøndelag Teater. «Disse karene har gjort teater folkelig!», skriver en innsender.

De står også bak låten «Trønder» som vakte oppsikt landet rundt tidlig i sommer. En innsender trekker spesielt frem Bones' «for hans engasjement i byen, humor, sangen «Trønder», Trøndelag Teater og hans erketrønderske og gode innspill til glede for oss alle».

En annen forslagsstiller holder en knapp på Lasse Berre, leder for Berre Kommunikasjonsbyrå, som var sentral i utviklingen av videoen til «Trønder»-sangen. «Han har fått oss trøndere til å foreta en gylden overgang til et forent Trøndelag med denne videoen og sangen».

Lisa Tønne, som neste år spiller hovedrollen i «Tordenskjold» på Trøndelag Teater bør få prisen «fordi hun er en fantastisk person som har vært gjennom mye. Hun er en inspirasjon for mange og fortjener denne tittelen», mens mediepersonlighet Klaus Joachim Sonstad beskrives som et «flott medmenneske».

Kunstnere:

Ståle Gerhardsen er en godt synlig kunstner i Trondheim og Trøndelag gjennom en rekke utsmykninger og oppdrag rundt om i byen og fylket.

«Kunsten hans minner både barn og voksne om å ikke slutte å leke, men bevare barnet og nysgjerrigheten i oss. Ståle virker langt utover Trøndelag og Norge og har hatt en kapasitet man mister pusten av å prøve å følge med på. Han fortjener virkelig denne æren i år. Verden har blitt så kald og kynisk, og Ståle er den rake motsetningen», skriver innsenderen.

En annen forslår Håkon Bleken som «surpomp, angrende synder og vidunder-olding!», mens Julie Ebbing karakteriseres som et «friskt pust og feministisk ikon for tiden!».

Restaurant og mat:

Credo åpnet i nye lokaler på Lilleby i vinter og Heidi Bjerkans restaurantkonsept har vært en stor suksess:

Hun fortjener prisen av flere grunner, mener en innsender: «Gjennom sitt arbeid har hun skapt et tilbud som utmerker seg ut på landsbasis, se bare på VG og DNs omtaler. Med tilbudet på Jossa har hun gitt oss et tilbud av høy kvalitet til priser som gjør at vanlig folk får tilgang til hennes kvalitet, og hun har vært viktig i opplæringen av yngre kokker. Kvalitet sprer seg over hele byen med utgangspunkt i Heidi», skriver forslagsstilleren.

«Hun har bygd opp restaurant Credo til å bli en stjernerestaurant av internasjonal kvalitet, bruker råvarer fra regionen Trøndelag og er i tillegg en veldig trivelig person», skriver en annen.

Søstrene Turid og Ragnhild Nordbø ved Grindal ysteri i Rennebu setter også kvalitet først når de fremstiller sine produkter.

«De har vunnet trønderske matpriser, er i finalen i Det norske måltid, og tok nettopp gull og bronse i oste-VM i Bergen. De er arbeidsjern av en annen verden, har fulgt drømmen og lager produkter av høyeste kvalitet og med råvarer fra egne fjøs og fjellbeiter. De er trivelige, jordnære, åpne og rause», skriver en innsender.

Kor og orkester:

Anita Brevik er dirigent for Nidarosdomens jentekor. Tidligere i år vant de Adresseavisens Liv Ullmann-pris og Brevik fikk selv Kongens fortjenstmedalje nylig.

«Jentekoret er Anitas livsverk og er til stor inspirasjon for trønderske jenter, både gjennom sin musikalske begavelse og menneskelige egenskaper. Hun har også gjort seg bemerket utenfor Norges grenser, som Emmy Awards, nominasjoner til Grammy og oppdrag ved store nasjonale begivenheter».

Nidarosdomens guttekors dirigent Bjørn Moe fortjener også heder, mener en annen: «Nidarosdomens guttekor har vokst seg ut av Trondheim og har tilhengere blant verdenseliten», skriver innsenderen.

Tove Ramlo-Ystad er dirigent for damekoret Cantus som har gjort det skarpt i ulike sammenhenger. «Tove er en viktig kulturressurs i Norges Korforbund og i Trondheim. I tillegg er hun en utrolig flott menneske, hun får frem det beste i en korsangeren».

Dirigent Torodd Wigum foreslås blant annet for å ha gjort seg «bemerket som ambassadør for klassisk musikk, særlig for det symfoniske. Gjennom sin kampanjeaktivitet på sosiale medier har han åpnet manges øyne for hva norsk kulturliv her har å tilby, ikke uten brodd til kulturjournalistikkens prioriteringskriterier, og nær sagt alltid med et glimt i øyet. Wigum kombinerer sin ambassadørrolle med et sterkt samfunnsengasjement som bærer preg av idealisme, engasjement og mellommenneskelighet i en verden hvor slike verdier stadig», skriver innsenderen.

Mediefolk:

Jens Kvernmo har vist trøndersk natur på tv-en gjennom flere programmer og roses av en innsender for å «vise at det er like gode muligheter til å få store naturopplevelser her i nærområdene, en trenger ikke reise flere hundre mil til andre steder».

Radioprogrammet «På dansefot» runder 25 år i år og ledes av stødige Erik Forfod fra Tyholt i Trondheim. «Han har gledet hele norge med musikk hver uke i 25 år», skriver en.

Stephanie Palomino Davadi ble kåret til årets trønderske «influenser» under Adresseavisens Utawards vinter. Hun står bak konseptet «Kulturrom», og fortjener hedersprisen for «for å fremme kultur og musikk på sosiale medier. Her vises både aktuelle artister i Trondheim og nye spennende mennesker i trøndersk kultur», skriver en innsender.

NRK Trøndelags Alf Skille er et annet forslag, fra en som mener Årets trønder ikke må være en kjent idrettsutøver eller artist. «Jeg flyttet til Trøndelag i 2001, og Skille har gjort Trøndelag til Trøndelag for meg. Med sitt lune og hyggelig vesen, som det var godt å få inn på skjermen. Og med sine ustyrlige øyenbryn», skriver vedkommende.

Bakmennene:

Olavsfestdagenes direktør Petter Fiskum Myhr gjør en viktig og bra jobb, mener en innsender:

«Ikke bare er programmet på Olavsfestdagene godt lagt opp så det er noe for alle og enhver, men Petter er også flink til å vise at han genuint bryr seg om de som er med på å gjennomføre Olavsfestdagene, og til å sette viktige og aktuelle tema opp til debatt, diskusjon og ettertanke».

Konsertarrangør Stein Vanebo har tidligere vært nominert til Årets trønder, men fortjener en ny sjanse mener flere av innsenderne.

«Han har gjennom Trondheim Conserts og Trondheim Rocks satt Trondheim på kartet i musikkverdenen. Mye jobbing som for oss musikkinteresserte er gull verd da vi får oppleve å ta imot verdensstjerner i egen by. Vi får også mange tilreisende som får et positivt inntrykk av byen vår og Trøndelag», skriver en innsender.

Skriv inn til oss hvem du mener bør vinne i år, og hvorfor. NB: Selve avstemmingen starter først når juryen har plukket ut de nominerte:

Etter 11. november blir det opp til en jury å velge fem kandidater. Rett før jul lanseres de utvalgte, og publikum kan stemme frem sin favoritt. Vinneren avsløres under Adresseavisen og TSOs nyttårskonsert fredag 4. januar 2019.