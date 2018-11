Disse er foreslått - nå skal juryen velge fem kandidater til Årets trønder

To uker igjen av trenerjakten: Bekrefter at Coolen fortsatt er på lista

Saken oppdateres.

Lista over mulige kandidater er nå sendt ut til jurymedlemmene som skal finne sine favoritter blant de innsendte forslagene. De møtes neste uke for å bli enige om de fem kandidatene som skal knive om hedersprisen som deles ut av NRK Trøndelag og Adresseavisen.

Juryen består i år av Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen og juryleder, Elisabeth Egseth Hansen, påtroppende teatersjef ved Trøndelag Teater, Guri Hetland, idrettsleder og tidligere langrennsløper, Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag, Morten Hegseth, journalist i VGTV og Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef i NRK P1. I tillegg til personene som publikum har foreslått, kan juryen også komme opp med egne kandidater.

Når juryen har gjort sitt valg vil hver enkelt kandidat bli presentert på Adresseavisen og NRK Trøndelag sine flater frem mot jul. Avstemmingen vil foregå i romjula og vinneren blir avslørt om kvelden 4. januar 2019.

Forslagslista:

Dette er navnene som er forslått til Årets trønder 2018. På enkelte navn har vi tatt med et sitat fra forslagsstilleren:

Abbasi-familien, den afghanske familien kjemper for å få opphold i Norge i en sak som har engasjert mange

Aino Linnea Danielsen, har bidratt til at Røros kommune har fått en samisk barnehageavdeling

Alf Skille, NRK Trøndelag

André Hansen, RBK-keeper

Andreas Stjernen, skihopper

Ane Dahl Torp, skuespiller i bl.a. «Heimebane» og bidrar i musikkvideoen «Trønder»

Anita Brevik, dirigent for Nidarosdomens jentekor

Anne-Lise Haugdahl Humstad, første trønder og kvinne til å bli Norgesmester i sauklipping 2018

Arve Telefsen, fiolinist og trondheimspatriot

Astrid Smeplass, artist og låtskriver

Audun Rømmen, «kan alt mulig og er snill uansett hva som skjer»

Ayla Eliassen, «hun elsker trøndere og Trøndelag så høyt at hun har tatovert «Trønder» i nakken»

Benjamin Sahba (Refuzion), låtskriver og musiker

Berit Rian, administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Betty Stjernen, artist

Birgit Skarstein, parautøver, ble Årets trønder 2016

Bjarne Brøndbo, artist, D.D.E.-frontfigur og «Norske talenter»-dommer

Bjørn Johann Nytrø, fotballspiller og trener for Fram IL

Bjørn Martin Eklo, ildsjel som gjennom mange år har vært sentral i fordeling av mat til vanskeligstilte i byen og som beskrives som «Bakklandet og Bybruas vokter»

Bjørn Moe, dirigent for Nidarosdomens guttekor

Brannbamsen Bjørnis/Rikard Heimen, brannmannen står bak den populære brannbamsen

Børge Pedersen, artist

Børge Ånesen, avdelingsleder Fellesforbundet

Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune

Christian Berge, landslagstrener i håndball, ble Årets trønder 2017

Christian Eggen Rismark, trøndersk fotballspiller som spiller for Brann

Dyrebeskyttelsen i Trondheim

Erik Hoftun, tidligere RBK-spiller og tidligere assistenttrener for RBK

Emil Iversen, langrennsløper

Erik Forfod, Programleder for «På dansefot» i NRK radio

Finn Haugan, avtroppende konsernsjef i Sparebank 1 SMN

Frank Bo Lidahl, daglig leder i Ranheim Toppfotball

Frelsesarmeen

Frivilligheten, «del prisen mellom alle som står på for at vi har flotte turstier i marka, de som tar vare på alle dyr som folk av en eller annen grunn setter ut/forlater og alle som stiller opp for de som ikke har ressurser til å ta vare på seg selv»

Frode Eggen, skuespiller, komiker og performanceartist

Gatemagasinet Sorgenfri, har også tidligere vært kandidat til Årets trønder

Grindal Ysteri, osteprodusent fra Rennebu ledet av søstrene Norbø. Medaljevinner i Oste-VM i Bergen i høst

Gustav Witzøe, laksegründer og konserndirektør i Salmar. Var kandidat til Årets trønder 2017

Hanifi Karaman, drosjesjåfør i Trondheim

Hanne Alstad, jobber i Kirkens bymisjon, har «et hjerte av gull»

Hanne Forve, «snill og herlig trønder»

Hans Vang, Twitter-jurist, «en av Norges aller viktigste stemmer på Twitter»

Heidi Bjerkan, kokk og Credo-gründer

HUNT4, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Hjelpemannskapene etter flystyrten i Meråker

Håkon Bleken, kunstner

Idar Ertsås, mangeårig distriktsleder i Trygg Trafikk

Ivar Koteng, eiendomsinvestor og styreleder i RBK, kandidat til Årets trønder i 2016

Jan Kleven, Elotec-gründer

Jenny Andersen, spiller i dokumentarfilmen «Rekonstruksjon Utøya»

Jens Kvernmo, friluftsmann og tv-profil

Johannes Høsflot Klæbo, langrennsløper

Johannes Høsflot Klæbo og morfar Kåre Høsflot

Jon Fredrik Skauge, driver Fannremsgården og jobber mye med norske mat- og håndverkstradisjoner

Jonas Nåvik, driver gourmetrestauranten Fagn

Julie Ebbing, kunstner

Jøte Toftaker, NRK-reporter

Karen Espelund, fylkesdirektør for kultur og folkehelse

Kari Strøm, sprek pensjonist fra Hitra som har rundet 101 år, og som blant annet strikker skjerf til støtte for Kirkens bymisjon

Kenneth Aas, «har gått forran som et forbilde for andre i hvordan man kan snu noe negativt til noe positivt»

Kirkens Bymisjon

Kjell Karlson, jobber for hjemløse katter

Kjernen, uavhengig supportergruppering knyttet til Rosenborg Ballklub

Klaus Joacim Sonstad, tv-og radioprofil, underholder og låtskriver

Kristoffer Moan, sauebonde i Leksvik

Kåre Ingebrigtsen, tidligere RBK-trener og spiller. Ble kåret til Årets trønder 2015

Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun

Lars Arne Eriksen, er lam fra brystet og ned. Bygger unike trehjulsmotorsykler på fritiden og brukes jevnlig av St. Olav for å oppmuntre ungdom som er nyskadd, viser dem at det går an å få et bra liv som rullestolbruker

Lars Petter Bartnes, leder i Norges bondelag

Lasse Berre, leder for Berre kommunikasjonsbyrå og sentral i utviklingen av videoen til «Trønder»

Lierne volleyball elite

Lisa Tønne, skuespiller og komiker

Ludvik Fageraunet, kirketjener i Åfjord

Mads Bones, skuespiller

Mads Bones, Kyrre Havdal, Olve Løseth, skuespillere og musiker som står bak låten «Trønder». Sammen med Ole Christian Gullvåg er de kvartetten bak «Slaget på Testiklestad»

Malik Yavuz, «ekte trønder»

Marit Bjørgen, langrennsløper som la opp i vår etter en fantastisk karriere Er tidenes mestvinnende vinterolympier. Har vært nominert til Årets trønder flere ganger tidligere

Marit Heldal, høgskolelektor som har startet Mikros Dounias, en barnehage for flyktningbarn på Lesvos i Hellas. Var kandidat til Årets trønder 2017

Marius Lundhaug Larsen, Tiller IL

Marius Østheim

Marte Elverum, VM-gull i markløft/VM-bronse i styrkeløft

Marthe Øyangen, leder av gruppen «Hjelp mæ å hjelpe – Trondheim

Mathias Gården, samlet inn russekort til glede for kreftsyke barn i 2017. I sommer fikk han selv en kreftdiagnose. «Han er et veldig godt forbilde for barn og voksne, med et smittsomt humør»

Mona Berger, har tidligere hatt en sentral rolle i rusomsorgen i Trondheim, er fylkesleder i FO (Fellesorganisasjonen) Trøndelag og er SV-politiker

Odd Arne Arnesen ved Mausund feltstasjon og SMN sin aksjon for å få ryddet marint flyteavfall

May-Britt og Edvard Moser, forskere og nobelprisvinnere. Ble Årets trønder i 2014

Mia Landsem, bildetyvjeger som blant annet hjelper jenter som har fått spredd bilder på nettet mot sin vilje

Mona Elfareh og elevrådet ved Thora Storm videregående skole

Morten Karlsen i NRK Trøndelag

Motorpsycho, rockeband fra Trondheim. Var kandidat til Årets trønder 2017

Nicklas Bendtner, RBK-spiller

Nils Arne Eggen, tidligere RBK-trener og levende legende som forteller sin historie i ny bok denne høsten

Odd Reitan, Rema-gründer, eiendomsinvestor og bypatriot

Oddny Furunes Gumaer, stifter av flyktningorganisasjonen Partners, som jobber for blant annet rogingyafolket i Myanmar, og nå også for syrere. Er også aktiv blant flyktninger på Frosta

Bjørn Iversen, ordfører i Verdal

Per Sandberg, Frp-politiker og tidligere fiskeriminister

Petter Fiskum Myhr, direktør for Olavsfestdagene

Petter Northug, langrennsløper

Arnulf Kolstad, professor. «En person som forstår farene med den enorme våpenopprustningen i verden. Samtidig ser farene med igjen innføringen av den kalde krigen. Ikke minst ved gjennomføringen av høstens Nato mønstring hvor det lages show med dødsmaskiner for offentligheten»

Pål Andre Helland, RBK-spiller

Randi Bakken, har startet gjenbruksbutikken Transit.

Ranheim Fotball

Rie Aurora Aagaard, blogger og musiker. Har gjort inntrykk på mange med sin historie om hvordan det er å ha et annerledes utseende i et samfunn der alt skal være innen «normalen»

Rita Ottervik, ordfører i Trondheim

Roar Hildonen, ambassadør for trøndersk mat og matkultur og restauranteier

Simon Dyrendahl, «reinbarka trønder av beste sort»

Stiftelsen Sorgenfri og alle selgere av gatemagasinet Sorgenfri

Stefan Myrseth Schjefstad, «en skikkelig humørspreder som sprer glede til alle rundt seg».

Stein Vanebo, konsertarrangør

Stephanie Palomino Davadi, står bak «Kulturrom» som fremmer lokal kultur og musikk på sosiale medier.

Ståle Gerhardsen, multikunstner

Svein Kvarving, daglig leder i Levanger næringsforum

Svein Maalen, trener for Ranheim Fotball

Sveinung Sundli, utelivsgründer og musiker

Sverre Inge Lystrup Ness, mannen bak Hommelvik Guts, et unikt fotballtilbud

Taibeh Abbasi, «viser stort mot, ærlighet og sårbarhet. Har stor integritet».

Te og tøy, gratisbutikk

Terje Våg, vinner av prisen som Årets ildsjel på Idrettsgallaen på Hamar i januar 2018

Tete Lidbom, radio- og tv-profil, utelivsgründer og musiker

Thomas Løseth, musiker og sanger. Vant «The Voice» i 2017

Tom Erik Sørensen, NRK-programleder

Tor Evensen, manager for Åge Aleksandersen

Torodd Wigum, dirigent

Tove Ramlo-Ystad, kordirigent

Truls Tetlie

Øystein Hegvik, Idol-deltager

Åge Aleksandersen, låtskriver og artist

Åge Aleksandersen og Sambandet