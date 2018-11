Nå har juryen bestemt seg for fem kandidater til Årets trønder

Saken oppdateres.

– Uten å diskreditere tidligere år, så synes jeg at spennet, bredden og sammensetningen er artigere i år enn før, sier Bjørn Tore Grøtte, NRK P1-sjef og jurymedlem.

Diskusjonen gikk i nærmere to timer i et av Adresseavisens møterom i mediehuset i Trondheim sentrum tirsdag denne uka. På forhånd hadde fagjuryen fått navn og begrunnelser fra NRK Trøndelag og Adresseavisens forslagskasse. De seks jurymedlemmene hadde med seg fem favoritter hver inn i møtet.

Adresseavisens sjefredaktør Kirsti Husby stikker innom møterommet mot slutten.

– Har dere krangla? spør Husby.

– Nei, jeg vil ikke si det. Noen har vært litt småstrenge i stemmen noen ganger. Men det er ingenting imot hvordan det har vært, sier Tone Sofie Aglen, Adresseavisens politiske redaktør.

Hun har vært juryleder for hedersprisen de siste årene.

– Det var få diskusjoner. Det var mer temperatur i fjor enn i år, bekrefter Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag.

–Det var mange bra kandidater og ganske mange sammenfall på de favorittene hver av oss hadde med inn i møtet. Jeg ble egentlig overrasket over hvor samstemte vi var, sier fersk jurymedlem Guri Hetland.

Vinner klar i januar

I fjor var det håndballtrener Christian Berge som fikk hedersprisen.

Juryens avgjørelse er foreløpig en godt bevart hemmelighet. I uka før jul presenteres de fem kandidatene på NRK og Adresseavisens flater. Publikum får stemme frem sin favoritt gjennom romjula. Vinneren av Årets trønder avsløres fredag 4. januar.

Næringsliv og dagligliv

VGTV-journalist, stjørdaling og «Skal vi danse»-deltager Morten Hegseth er ny jurymedlem og deltok på møtet på Skype fra Oslo.

– Jeg liker at det er yngre representanter og gjerne kvinner. Og jeg synes det er viktig med folk som skaper engasjement og diskusjon rundt egen person og fagfelt, sier Hegseth.

– En utfordring er at det er lettere å peke på kandidater fra kulturfeltet og idretten, enn fra for eksempel fra næringslivet. Det er et tankekors. Jeg er opptatt av at mangfoldet i samfunnet gjenspeiles og at alle sektorer verdsettes, sier Aglen.

– Er det fordi det er større følelser rundt kultur og idrett, enn næringsliv?

– Ja, det ene store problemet i Norge er at man ofte tar pengestrømmene for gitt. I Trøndelag er det veldig mye engasjement rundt de to største idrettene våre, fotball og ski. Det er det de lever av. Mens mange i næringslivet lever egentlig av å bli minst mulig påvirka av folk rundt seg. De holder på med det de gjør, og eksporterer det ut av landet, sier Lien.

– Jeg hører folk fra andre landsdeler sier at vi i Trøndelag skryter voldsomt mye av idrettsutøverne våre. Mens det ikke er på samme måte rundt næringsliv, forskning og andre sektorer som kanskje ville vært mer naturlig å trekke frem. Der er vi mye mer beskjedne. Kanskje det er med på å påvirke? undrer Aglen.

– Det tror jeg absolutt. En stor del av næringslivet i Trøndelag henvender seg ikke mot Norge, men mot resten av verden. Men det betyr ikke at det ikke påvirker dagliglivet til vanlige folk i Trøndelag, for det gjør det jo. Det er inntektene fra næringslivet som er med på å finansiere mange av de lokale tilbudene vi har. Det er lett å glemme, sier Lien.

Enn så lenge er kandidatene en hemmelighet.

– I år kommer jeg til å bli nødt til å stemme på alle fem. Det har jeg ikke kunnet før om årene, sier Bjørn Tore Grøtte.