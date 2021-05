Det blir ingen Roskilde Festival i 2021

Saken oppdateres.

Festivalen oppfordrer i en pressemelding tirsdag til at alle med billetter overfører disse til neste års utgave. Signe Lopdrup, som er Roskilde Festivals administrerende direktør, sier det er med tungt hjerte de må avlyse.

– Avlysningen er jo dessverre ikke helt uventet for oss. Men det er svært trist, og vi er knust over at vi ikke får muligheten til å samles igjen på festival og bidra til å gjenskape fellesskapet som koronakrisen har ødelagt for landets unge.

Hun skriver at avlysningen er meget alvorlig for foreningen som står bak festivalen, samt at det er et hardt slag for kulturens vekstvilkår og verdikjeden som er med på å skape festivalen.

– Det vil være en uvurderlig og avgjørende hjelp for oss at billettkjøpere overfører billetter til 2022. Vi har opplevd en kjempestøtte fra billettkjøperne gjennom hele korona-tiden. Deres fortsatte støtte til oss og andre avlyste arrangementer er akkurat det som skal føre oss gjennom krisen.

Roskilde Festival arrangeres av Foreningen Roskilde Festival og 30 000 frivillige er involvert.