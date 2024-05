– Svensk politi har etterforsket en klage fra et kvinnelig medlem av produksjonen om en hendelse i etterkant av opptredenen hans i semifinalen torsdag. Mens etterforskningen pågår, vil det ikke være riktig for ham å fortsette i konkurransen, skriver Eurovision-arrangøren i en pressemelding.

Videre skriver Eurovision at det er nulltoleranse for upassende oppførsel under arrangementet, og at de jobber for å forsikre at alle ansatte skal ha et trygt arbeidsmiljø.

– I lys av det, ser vi på Kleins oppførsel som et brudd på konkurransens regler.

Det er kun Klein og produksjonsmedlemmet som varslet som er involvert i hendelsen.

Aldri skjedd før

– Dette er første gang en deltaker blir diskvalifisert så nært innpå konkurransen, sier Morten Thomassen, som er president i den norske Grand Prix-klubben, til NTB.

– Det er synd, men forståelig at han diskvalifiseres når oppførselen bryter med konkurransens regler, fortsetter Thomassen.

Han tror ikke nødvendigvis at utestengingen av Klein bidrar til å trekke oppmerksomheten vekk fra Israels deltakelse i sangkonkurransen, som har vært omstridt.

– Det kan slå begge veier, men jeg tror kanskje at mange vil gi Israel skylden, i hvert fall indirekte, for hvorfor Klein opptrådte som han gjorde.

– Beklager dypt

Den nederlandske kringkasteren Avrotros kaller utestengelsen «uforholdsmessig» og skriver at de «er sjokkert», ifølge den nederlandske avisen De Telegraaf.

– Vi beklager dette dypt og vil komme tilbake til dette senere, sier Avrotros.

Nederland deltok i semifinalen på torsdag, men var ikke med på generalprøven fredag ettermiddag og heller ikke på juryprøven fredag kveld. Kleins opptreden ble i stedet vist på juryprøven i form av et videoopptak på storskjerm.

Flere medier har i mellomtiden omtalt en hendelse hvor det skal ha blitt fremsatt trusler av en person på Malmö arena, uten å nevne hvem. Noen av dem har pekt på at det er Klein som står bak, uten at politiet har bekreftet dette.