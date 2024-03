– Oslo Nye Teater er i en veldig alvorlig økonomisk situasjon, sier kultur- og næringsbyråd Anita Leirvik North (H) til VårtOslo.

Oslo Nye Teater, som før het Det Nye Teater, har rundt 90 fast ansatte, og om lag 250 årlige frilanskontrakter.

Byråden forteller at teateret sliter både med negativ egenkapital og likviditet. Det foreligger så langt ingen konkrete summer, men byråden sa i en orientering til bystyrets kulturutvalg onsdag denne uken at det kan ligge an til nedbemanning ved teateret.

Teaterdirektør Jan Beckmann sier at inntektene det siste året har hatt veldig god økning, men at også kostnadene har økt i denne perioden.

– Det er er mye høyere inflasjon enn det vi la til grunn da vi budsjetterte dette året. Det har også vært høyere lønnsvekst, i tillegg til ettervirkninger av koronapandemien, forteller Beckmann.

I september ba teateret om at kommunen kausjonerer for en kassakreditt på 10 millioner kroner i DNB, for blant annet å kunne lønne ansatte.